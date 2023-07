El accidente sucedió el martes a la noche en un sector rural. A raíz de las graves heridas, este miércoles falleció el joven de 17 años. (lmneuquen)

Un adolescente de 17 años murió este miércoles producto de las graves heridas que sufrió al chocar en moto contra una camioneta en el sector rural Las Parcelas de Centenario. La Policía inició una investigación y se dio intervención a la Fiscalía de Homicidios.

La trágica noticia fue confirmada este miércoles al mediodía por el comisario José Almendra de la División Tránsito Villa Obrera, pero el siniestro vial tuvo lugar el martes en horas de la noche, poco antes de las 21 en calle Juan B. Justo, aproximadamente a la altura del Lote 24.

“Por motivos que tratamos de establecer, un adolescente de 17 años a bordo de una moto y un hombre de 41 años que conducía una camioneta impactaron de frente”, explicó Almendra a LMN sobre el choque fatal. Asimismo, detalló que el adolescente se trasladada de norte a sur en una moto Mondial; mientras que el otro hombre lo hacía en una Dodge en sentido contrario.

Se trata de un sector rural con poca iluminación y al momento del siniestro llovía. “La iluminación es escasa, si bien la zona cuenta con tendido eléctrico, los postes están alejados entre sí por unos 500 metros, lo que hace casi nula la luz”, confió el jefe policial.

Al momento de arribar personal policial de Tránsito al lugar, ya se encontraba trabajando personal de Comisaría 52 y el adolescente ya había sido trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón en la capital provincial. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza y producto de la gravedad de la herida, falleció este mediodía.

Por su parte, el personal de Tránsito le practicó el test de alcoholemia al conductor de la Dodge, arrojando resultado negativo. “El hombre, quien iba acompañado de su hijo de 14 años, manifestó que iba circulando y de pronto se encontró con la moto, no pudiendo esquivarla”, detalló el comisario Almendra y agregó que ambos ocupantes de la camioneta fueron asistidos en el lugar sin necesitar traslado a un centro de salud.

“Ambos vehículos sufrieron importantes daños materiales”, indicó el jefe policial, pero también detalló que ninguno estaba en condiciones de circular. “La moto no tenía luces ni patente y el joven no llevaba casco; mientras que esa camioneta no pasaba una verificación técnica”, informó.

Todos los protagonistas son oriundos de Centenario, siendo que la víctima fatal vivía en el sector Las Parcelas y el hombre y su hijo en un barrio cercano. Ante el fallecimiento del adolescente, la causa cambió de la fiscalía de Actuación Genérica a la de Homicidios.