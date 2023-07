Ocurrió en una vivienda del Parque Industrial. Los padres se encuentran internados en el hospital. Las víctimas tenían 7 y 4 años. (lmneuquen)

Una nena de 7 años y su hermano de 4 murieron este viernes en la ciudad de Plottier, con motivo de una intoxicación por monóxido de carbono. Sus padres se encuentran internados en el hospital local.

Así lo confirmó el director del Hospital de Plottier, Francisco Facci. Los padres de las pequeñas víctimas, de 33 y 29 años, se encontraban bajo un riguroso tratamiento con oxígeno.

La tragedia sucedió en una vivienda del Parque Industrial de la ciudad donde la familia sufrió la intoxicación por un aparato de calefacción mal instalado. Fue una ambulancia del Hospital de Plottier quien trasladó a los 4 integrantes de esta familia.

“Tenemos dos nenes fallecidos por intoxicación de monóxido de carbono y los papás están internados”, confirmó Facci.

Facci comentó que si bien los niños habrían llegado sin signos vitales se los trató de reanimar con todas las maniobras correspondientes, aunque no alcanzó el esfuerzo de los profesionales.

Un escape de gas

La vivienda donde se produjo el trágico desenlace está ubicada en la calle Rafael Obligado 1220, en la primera calle del barrio Parque Industrial. “Nos llamaron por un escape de gas, pero era monóxido de carbono“, confirmó el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla.

Mansilla contó que la casa donde se encontraba la familia es de construcción tradicional y que cuando llegaron todos estaban desmayados.

“Había un calefactor prendido en el lugar. Lo sucedido podría ser a consecuencia de una falla en el sistema de ventilación de gases, hay que ver qué dicen los análisis, para determinar el tiempo de exposición a los gases que tuvieron las víctimas”, explicó sobre el trabajo de investigación que deberán llevar adelante.

El jefe de Bomberos contó que las cuatro víctimas de intoxicación fueron trasladadas de forma conjunta al Hospital de Plottier. Hasta el momento no supo más nada sobre el estado de salud de los sobrevivientes, que consideró seguramente no se enteraron del fallecimiento de sus hijos, ya que no estaban conscientes.