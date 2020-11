NEUQUÉN: Denunció al tío por abuso y ahora sufre amenazas

El sospechoso está con preventiva. La abuela podría ser cómplice. (lmneuquen)

Una adolescente de El Cholar tuvo una crisis de angustia inexplicable y repentina e intentos de atentar contra su propia vida. Su familia la contuvo como pudo y consiguió la asistencia necesaria, pero nada los preparó para enterarse el motivo. En un momento de coraje, la joven admitió que su tío abusaba de ella y había amenazado con matar a sus seres queridos si contaba la verdad.

Así lo narró María, hermana de la víctima y cuyo nombre se protegerá para resguardar a la adolescente. Según confió, hace unos meses, la joven de 14 años inició una crisis que parecía no tener un motivo específico. Casi sin rumbo, la familia recurrió a profesionales de la zona y así la adolescente comenzó un tratamiento psicológico y psiquiátrico, que aún recibe.

“Vivimos días bastante complicados hasta que logramos enterarnos qué había pasado. Al día de hoy, ella todavía no puede volver a la casa de mis padres y está viviendo conmigo”, comentó la mujer. Aunque su propia casa no fue el escenario de los abusos, forma parte de los cruentos recuerdos que no la dejan vivir en paz.

Los abusos, que la adolescente aún no ha podido narrar en toda su extensión, datarían desde 2019 y ocurrían cada vez que iba a visitar a su abuela, donde también vivía su tío. Según confió María, la mujer habría sido facilitadora de los episodios.

“Esta persona (el tío) le hizo cosas horrorosas. Y la abuela, una de las veces que ella intentó escapar, la golpeó con una piedra. Mi hermana perdió el conocimiento y cuando se despertó la tenía al lado. Le hizo tomar un té y le dijo ‘más vale que no digas nada porque ya sabés lo que va a pasar’”, relató sobre lo que se pudo enterar de boca de su hermana.

La amenaza, en concreto, permitió al abusador y su madre asegurarse la impunidad.

A raíz de la denuncia radicada en septiembre y una marcha en la que el pueblo acompañó para pedir la celeridad del proceso, el hombre fue acusado y actualmente cumple prisión preventiva.

Por el momento, se aguarda la realización de la Cámara Gesell a la víctima, pericia clave que determinará el futuro de la causa.

Por su parte, la familia acompaña a la adolescente como puede y exige que el hombre “no quede impune”. También pide investigar la complicidad de la abuela.

Las represalias no los dejan en paz

A pesar de que contar lo sucedido alivió un poco a la adolescente y les permitió avanzar por la vía legal, las amenazas actualmente empeoraron. “Mis padres viven amenazados, los insultan, les han robado animales, y denunciamos pero nadie hace nada”, reclamó María indignada.

Además, indicó que su propia hermana recibió un mensaje en los últimos días en el que le decían “que era una hija de puta, que las iba a pagar y que tenía el corazón lleno de veneno”.

La mujer espera que el avance de las pericias permita también acusar a su abuela como partícipe.