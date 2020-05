NEUQUÉN: Despidos, ataque e intriga: facción de la Uocra incendió una camioneta de Pecom

El ataque ocurrió en Rincón de Emilio con una molotov. La arrojaron dos hombres en respuesta a un serie de despidos de empresa petrolera. La investigación avanza gracias a un video. Las partes involucradas se llaman a silencio. (lmneuquen)

Una serie de despidos en la firma petrolera habría caído mal a una facción de la Uocra que reaccionó de inmediato fiel a su estilo, con un apriete. Fue así que arrojaron una molotov a una camioneta de un empleado de Pecom que reside en Rincón de Emilio. La Policía y la fiscalía investigan la trama sobre la que ninguna de las dos partes quiere brindar demasiada información, pero por suerte hay un video que podría ayudar a dar con los autores.

“Hubo despidos”, dice bajo reserva un integrante de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (UOCRA), pero no admite que los dos jóvenes que se ven con claridad en el ataque a la camioneta de Pecom estén vinculados a sus huestes. La petrolera calla por temor a represalias o porque en el fondo sabe que está en falta, aunque estas no son las formas de reaccionar en una sociedad civilizada mas aún cuando estamos siendo arrasados por una pandemia que no solo afecta la salud sino que además está desgranando la economía.

Molotov y a correr

El ataque ocurrió el 20 de mayo a las 19:14 sobre calle América Central al 200 del barrio Rincón de Emilio, ubicado a la vera del río Neuquén. Una cámara de una casa toma casi toda la cuadra que cuenta con buena iluminación por lo que se podía ver estacionados al menos una decena de vehículos.

Los atacantes, ambos con viseras, entran en plano a las 19:14 con 14 segundos. Cruzan la calle en dirección a su objetivo. Uno está vestido todo de negro y se observa que lleva un bidón de 5 litros en la mano izquierda, es combustible. El otro, solo lo acompaña, es su complice, y lleva puestas prendas azules.

Cruza, suben a la vereda y cuando identifican la camioneta Toyota Hilux con la inscripción de Pecom en la puerta, advierten que es el blanco designado, vaya a saber por quién, por lo que aceleran el tranco.

Salen del cuadro de la cámara por unos segundos y se observa casi de inmediato un gran fogonazo a las 19:14 con 44 segundos, luego salen corriendo en la misma dirección por la que vinieron.

El hombre a cargo de la camioneta de la empresa Pecom tiene 32 años y al ver las llamas desde adentro de su vivienda sale corriendo a la calle. De inmediato, llamaron a los bomberos y con la ayuda de vecinos trataron de sofocar el fuego.

La pericia contundente

El empleado de Pecom radicó la denuncia en la comisaría cuarta y no aportó ningún tipo de detalles, solo se sumaron videos que fueron entregados por vecinos de Rincón de Emilio, por los cuales los pesquisas están intentando reconstruir la ruta de escape de los atacantes. La pericia de bomberos fue determinante para establecer que fue un ataque.

En el informe queda en claro que los jóvenes arrojaron el bidón lleno de combustible contra la luneta de la camioneta la cual al romperse permitió que las llamas no solo afectaran la caja del vehículo sino también la cabina. De hecho, en las pericias se encontraron restos del bidón de plástico y se pudo comprobar que “el líquido encontrado en el lugar es altamente inflamable de similares características al combustible”, asevera el informe pericial.

A partir de este episodio, personal de la brigada de investigaciones de la comisaría cuarta en conjunto con el Ministerio Público Fiscal avanzan para tratar de dar con los autores del ataque y no descartan que pueda estar vinculado a los habituales manejos extorsivos de la UOCRA, más ahora que en un contexto de pandemia y recesión han visto despedidos compañeros que se desempeñaban en Pecom. Por los ribetes del caso, algunos investigadores que no será sencillo esclarecerlo.