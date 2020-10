NEUQUÉN: Dramático audio cuando le disparaban: “Me están robando, por favor manden un móvil”

Un sereno del EPAS llamó a la Policía cuando era víctima de un violento asalto. Ocurrió días atrás entre barrios Z1 e Hipódromo. Desde el gremio piden medidas. (lmneuquen)

“Me están asaltando, por favor manden un móvil”, dice un vigilador en un estremecedor audio en el que de fondo resuenan disparos. El material fue difundido en las últimas horas por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad de Neuquén.

El reclamo que impulsan los guardias privados cobró fuerza a raíz de los últimos dos hechos delictivos que se registraron en el sector de bardas entre los barrios Z1 e Hipódromo, donde se encuentran los tanques del EPAS.

Los mismos sucedieron el domingo pasado a la noche, cuando dos cuidadores fueron asaltados a mano armada y con sólo minutos de diferencia. El primero de ellos fue brutalmente golpeado y despojado de sus pertenencias, a pesar de que no opuso resistencia. El segundo, sin embargo, logró esconderse en la casilla que poseen y así evitó correr la misma suerte que su compañero.

“Los perros estaban inquietos y pensé que tenían hambre. Salí a darles de comer y en eso escuché una voz atrás mío que me dijo ‘tirate al piso’”, relató Nelson, víctima del segundo hecho. Es por ello, que “miré de reojo y vi que me había un hombre que me estaba apuntando con un arma a un metro y medio. Así que entré a la guardia y me refugié ahí”.

Nelson cree que eran dos los delincuentes que luego comenzaron a patear y disparar contra la puerta de la casilla en la que él se resguardó. La violencia fue tal que lograron tirar la puerta abajo y el vigilador debió ocultarse en el baño, desde donde llamó por ayuda a la Policía. Cada minuto de terror quedó registrado en un audio.

“Estaba re nervioso y no podía marcar y puse en altavoz para que escuchen y ahí pensaron que venía la Policía y huyeron”, relató.

La víctima incluso señaló que el domingo anterior otro compañero sufrió un asalto similar, cuando uno de los ladrones se acercó con la excusa de pedir agua y el cuidador no dudó en ayudarlo.

A pesar de que los ladrones van en busca de plata, no hay mucho de valor en la guardia, y los trabajadores no llevan más que lo necesario; esto es, “el celular y algo de plata para el colectivo”.

Diego Brizuela, secretario del gremio que nuclea a los empleados de empresas de seguridad privadas, reclamó que las empresas propongan medidas para brindarles el cuidado necesario para cumplir con sus tareas.