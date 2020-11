NEUQUÉN: Drogadicto, mujeriego y violento: testigos de la defensa no ayudaron a Escobar acusado del crimen de Cielo López

Un amigo de la infancia y una ex novia del acusado fueron los dos testigos de la defensa, que aparentemente buscaba acreditar que el acusado no es violento, pero no quedó tan claro con los testimonios. (lmneuquen)

Al finalizar la etapa de testimonios en el juicio por el femicidio de Cielo López (18 años), fue el turno de que la defensa del acusado, integrada por los abogados Elio García y Maximiliano Gómez, presentara a sus testigos, sobre quienes pidieron reserva de identidad. Si bien la estrategia de la defensa parecería demostrar que Escobar no es violento, los testigos no lo ayudaron mucho.El primero en hablar fue un joven de quien dijo conocer a Alfredo Escobar desde los 7 años aproximadamente. “Nos juntábamos de chicos, a jugar a la play, salíamos a pescar, comer asado, lo normal”, confió y luego indicó que Alfredo era “muy mujeriego y de tener una novia distinta cada semana”, pero que nunca lo vio tratando mal a ninguna. “Puertas adentro no sé como sería con alguna mujer”, indicó.

Luego se refirió a la adicción a la cocaína que sufría Escobar, la cual el propio acusado le confesó. “Yo traté de ayudarlo junto con su familia para que lo dejara. Las veces que lo vi así, estaba callado, no hacía nada, pero yo le decía que me iba y volvía cuando se le pase”.

A su turno, el fiscal jefe Agustín García le preguntó si solían ir a la zona de Los Espigones y respondió que a veces a compartir un asado en el verano, pero no a pescar.

Violento y machista

La última testigo del juicio fue una ex novia de Escobar, con quien se había conocido por Facebook. La joven contó que tenían una relación “normal”, que no salían mucho, pero ante la consulta de la defensa sobre si la relación terminó en buenos términos, la respuesta fue contundente: “No”.

“Discutíamos por mi trabajo, nos dejamos de ver un tiempo y una noche, cuando salí de mi trabajo, llegué a mi casa y me encontré con que estaba la puerta rota, adentro todo revuelto y que me faltaba plata”, declaró sobre un episodio ocurrido en enero de 2019.

Ante ello y con la sospecha de que podría haber sido Escobar, quien había ido a su trabajo, se fue hasta su casa a recriminarle. “Me voy a reclamarle por mi puerta, mi casa y mi plata. Cuando llegué estaba su papá afuera y después salió él. En ningún momento me negó lo de la puerta, pero si lo de la plata”, sostuvo y agregó: “Tuve que hacer la denuncia contra él, así ahí terminó definitivamente la relación”.

Consultada por el abogado defensor Gómez sobre si creía que el autor del robo y destrozos fue Escobar, la joven aseguró: “Si creo que fue él. No tengo idea porque lo hizo. Lo de mi puerta no me lo negó, fue la única persona que entró a mi casa ese día” y respecto sobre el destino del dinero, se aventuró a decir que podría ser para “drogarse”.

Luego, cuando el fiscal tomó la palabra le hizo un par de preguntas a la joven. “¿Escobar te agredió ese día?”, preguntó García, a lo que la joven dijo que no. Pero luego, cuando el fiscal leyó la denuncia, donde relataba que ella sufrió un corte en la mano y que su amiga fue golpeada por Escobar, la testigo aclaró: “Cuando forcejeé con él, yo si me corté la mano con el portón”.

Ante las preguntas de si Escobar era celoso y machista, la joven respondió ambas afirmativamente.