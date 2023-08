Fue sobreseído este viernes por la Justicia, pero la institución lo cesanteó. “Nunca entendí la acusación. Sólo defendí mi vida, la de mi compañero y la de terceros”, expresó. (lmneuquen)

El 13 de octubre de 2022, Mauricio Campos participó de la persecución a un violento con antecedentes que merodeaba por la casa de su ex pareja y se dio a la fuga en un auto BMW. El efectivo fue uno de los que intervino circunstancialmente en un retén que se dispuso en la esquina de Abraham y Arabarco. Al ver que el auto se venía encima de él y sus compañeros, ejecutó un disparo de escopeta que rozó la cabeza del conductor. El automovilista herido perdió el control del rodado y terminó su alocada carrera contra una vivienda.

Luego fue trasladado al hospital Castro Rendón, donde permaneció internado hasta que le dieron el alta. Pero al policía que le había disparado se le vino la noche. Fue acusado por un delito grave: homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por ser cometido por un funcionario público y con un arma. “Siempre lo hablamos, pero nunca me había pasado una cosa así. Y después la pasé muy mal. Fue muy traumático lo que viví. También para mi familia, mi señora”.

Así, durante todos estos meses enfrentó sus peores temores. “Debo decir que al principio sentí mucho miedo cuando empezó este proceso, porque quedás solo. Nunca entendí la acusación de la fiscalía si lo único que hice fue defender mi vida, la de mi compañero y la de las personas“, manifestó.

Aunque estaba tranquilo de que su accionar fue correcto. En ese momento, era el efectivo de mayor jerarquía. No esperaba el auto. Más bien se lo cruzó cuando iba en camino hacia otro procedimiento policial. “Circunstancialmente nos encontramos ahí. Paramos, dimos la voz de alto Policía y tratamos de que desista. Pero esta persona -el conductor- aceleró y nos tiró el auto encima. En dos segundos tuvimos que resolver y yo utilicé la escopeta 12/70, el arma menos letal que provee la Policía. Fue un reflejo de defendernos de un ataque”, recordó.

Mauricio entró a la Policía cuando tenía 19 años. Hoy tiene 35 y es papá de una nena de 9. Dice que es oriundo del Chañar, pero vive en Centenario, y después de casi un año puede volver a descansar tranquilo.

“Hoy es un día muy importante para mi vida. Gracias a Dios la fiscalía entendió que fue en legítima defensa y fui sobreseído. Con mi familia estamos muy contentos. Fue casi un año pensando lo peor”. Ocurrió este viernes en una audiencia judicial que se realizó a las 9.30 de la mañana.

La audiencia de este viernes fue presidida por la jueza Estefanía Sauli, quien resolvió dictar el sobreseimiento en virtud de la legítima defensa (artículo 34 incisos 6 y 7 del Código Penal) y lo que contempla el Código Procesal Penal de Neuquén cuando media una causa de justificación, inculpabilidad o ausencia de punibilidad.

Los fiscales del caso fueron Andrés Azar y Pablo Favega.

“Me despido contento porque era una causa delicada que me tenía intranquilo y gracias a la ayuda de Dios que me dio la tranquilidad y las fuerzas para afrontar las cosas de la mejor manera. Me despido de mis compañeros que son muchos. Se los quiere abrazos y a cuidarse…. saludos a mis compañeros de Comisaria Quinta o Periferia 2 que fueron muchos, muchas guardias compartidas y bellos recuerdos. Me voy agradecido con la Policía porque me dio mucho”. Así se despidió en un posteo que cosechó la reacción inmediata de mucha gente que lo conoce y lo quiere.

Lamentablemente, dos días antes de conocerse esta noticia, la institución penal le comunicó la cesantía. Pero Mauricio y su familia no pierden las esperanzas de revertir esta situación.