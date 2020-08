NEUQUÉN: Plottier: estaba en el hospital con su esposo y le desvalijaron la casa

El hecho tuvo lugar el sábado entre las 18 y las 21.30. Le robaron Smart TV, un calefactor, una ventana, un generador eléctrico y herramientas. (lmneuquen)

A una pareja de jubilados le desvalijaron la casa, ubicada en un loteo de las afueras de Plottier, mientras estaban en un hospital de la capital neuquina por una afección cardíaca. Le llevaron un generador, herramientas, un Smart TV y una ventana y un calefactor que aún estaban embalados.

“Es una indignación terrible. Una está presa en la casa, mas allá de los inconvenientes que a un ser humano le puede pasar. Justo estaba en Neuquén al cuidado de mi marido, que había sufrido una descompensación cardíaca, que lo llevó a una internación, y le colocaron un marcapasos”.

Dijo que estaban ampliando una vivienda prefabricada que tienen en el loteo de la cooperativa Dr. Castro Rendón, entre las calles Candolle y Percy Clark, al oeste de la vecina localidad. Al momento del robo, su hijo estaba al cuidado de la propiedad al igual que de la obra de construcción.

El pasado sábado cuando fue a darse una vuelta a la vivienda notó los faltantes, llamó a la Policía para hacer la denuncia y le avisó a la mujer.

“Es una casa prefabricada que estamos ampliando, con todo el sacrificio que para nosotros significa. Somos un matrimonio grande que vivimos en Alta Barda en un dúplex, pero ya no estamos en condiciones de subir por las escaleras. Por eso nos estábamos montando la casa en Plottier”, explicó Norma.

Estiman que el robo fue entre las 18 y las 21.30. Los ladrones rompieron la ventana y el mosquitero e ingresaron a la vivienda de donde se llevaron todo lo que encontraron de valor. “Tenía un calefactor, que había comprado en el Hot Sale y una ventana, ambos embalados, nuevitos. También el generador porque somos un barrio que se hizo como pudo y tenemos una trifásica, ni siquiera tenemos iluminación en las calles”, comentó la vecina.

Dijo que antes contaban con un puesto policial en el loteo Caminos del Sol y se veía mayor presencia de policías en las calles. “Esta el loteo de La Casona 2 y nosotros. Ellos están mejor organizado, el nuestro está hecho como se pudo, a los ponchazos. Aunque a ellos también les entraron a robar. Evidentemente ya nos tienen fichados a todos”, se lamentó

Y agregó: “Da bronca, somos una pareja de jubilados, todo nos cuesta un montón. Te genera una angustia terrible entre estar encerrado y esto. El calefactor y la ventana la saqué en 12 cuotas, todavía que no pague la primera, ahora voy a estar pagando cosas que no tengo. Les pido a la población, no compren cosas mal habidas”.