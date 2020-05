No es obligatorio el barbijo en la via publica en Rio Grande

El Concejo de Río Grande aprobó en sesión especial el uso obligatorio de los barbijos y tapabocas para todas aquellas personas que deseen ingresar o permanecer en los establecimientos públicos y privados, oficinas de atención al público, locales comerciales, cajeros, centros de salud públicos y privados, y medios de transportes públicos y privados. Sin embargo, no será obligatorio su uso en la vía pública, ni habrá multas, como en principio se habia propuesto en el proyecto.

El proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad del uso de barbijos en comercios, transporte público (colectivos, taxis y remises) y oficinas administrativas de los estados municipal y provincial.

Sin embargo, la normativa establece que no será obligatorio utilizar un barbijo o cubre boca en la vía pública.

La ordenanza entrará en vigencia cuando el Municipio la promulgue, lo que se concretaría entre hoy y mañana.

Además, los ediles no aprobaron la aplicación de multas a los vecinos que no lo utilicen en la vía pública, aunque no podrán ingresar a comercios, ni acceder a servicios de transporte si no utilizan un barbijo o cubre boca.

Los comerciantes dispondrán del derecho de admisión contra quienes no utilicen estos elementos de protección en el actual contexto de pandemia.

El proyecto contempla que será de aplicación obligatoria para todo el personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza, gastronómico, ambulancieros y demás, que presten servicios durante la Declaración de Emergencia Sanitaria, donde los establecimientos de salud deben garantizar medidas de bioseguridad, priorizándose las áreas de los establecimientos dedicadas específicamente a la atención médica de casos sospechosos o confirmados de COVID-19, como así también en aquellas áreas en que haya un mayor riesgo de contagio.

Por último los ediles aprobaron el proyecto por el cual se implementa la utilización de barbijos o mascara transparente en servidores públicos y trabajadores de servicios esenciales.

El mismo establece que el correcto uso de barbijos transparentes en la zona de la boca o mascara facial transparente facilitará la comunicación de nuestros servidores públicos y trabajadores de servicios esenciales con los ciudadanos sordos o hipoacúsicos, al poder estos últimos leer los labios o gestos.