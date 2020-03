“No puede ser que un vuelo de ida y vuelta de Río Grande a Buenos Aires cueste 57 mil pesos”

El senador nacional por Juntos por el Cambio Pablo Blanco presentó un proyecto de comunicación en el Senado para que Aerolíneas Argentinas explique la metodología para fijar el valor de las tarifas para los vuelos desde y hacia Río Grande.

Por FM Master’s el parlamentario nacional señaló que “en el caso de Río Grande estamos muy castigado con el tema de Aerolíneas Argentinas, no solamente por los horarios, donde tenemos dos vuelos, uno que sale desde Buenos Aires a las 23:45, y el otro a las 3:30 de la mañana, sino también con el precio, dado que uno ahora que viaja más seguido, cuando te pones a buscar vuelos, hay vuelos de ida y vuelta de Río Grande a Buenos Aires de alrededor de 57 mil pesos, lo cual es una barbaridad, siendo que prácticamente eso cuesta un viaje al exterior, entonces me parece que hay algo extraño no solo con los horarios, sino con las tarifas, la verdad que se han disparado mucho las tarifas de Aerolíneas Argentinas para con la ciudad de Río Grande”.

Blanco puntualizó que “hay una diferencia muy importante entre las bandas de tarifas que pone la aerolínea estatal, dado que quizás comprando con una antelación de varios días, un pasaje ida y vuelta sale entre 12 y 14 mil pesos, pero si lo necesitas con menor tiempo, te sale 57 mil pesos, con lo cual estoy solicitando que nos expliquen de que forma se fijan esas tarifas, dado que no guarda ninguna relación”, reprochó.

Asimismo el parlamentario nacional indicó que “las tarifas de Río Grande, además de los horarios que son vuelos nocturnos, son mucho más caras que los de la ciudad de Ushuaia”.

Por tal motivo a través del proyecto de Comunicación estoy solicitando que “nos expliquen cual es la metodología para esta fijación de tarifas, en lo posible que se modifiquen los horarios, como así también el criterio para la fijación de las tarifas, sin olvidar que en Tierra del Fuego somos aerodependientes, Ushuaia tiene mayor cantidad de vuelos, pero Río Grande solo tiene dos vuelos, con precios inaccesibles, y a horarios muy molestos”.