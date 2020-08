Otro padre que reclama a la Justicia que avance una causa por el abuso sexual de su hijo años atrás, quedando severas secuelas psicológicas

En este caso Federico es padre de un nene de 11 años con secuelas psicológicas producto del abuso sufrido por la pareja de su ex, calcula entre los años 2012 a 2013.

El menor en ese entonces tenía 4 años y ese mismo año su propia madre se suicidó, lo que Federico estima “ha sido una consecuencia de lo que esta persona le ha hecho a mi hijo”.

Desde ese entonces tiene la tenencia de su hijo y con el correr de los años vio conductas que llamaron su atención, por lo que el año pasado inició terapia con un psicólogo. “Yo acudí con el psicólogo el cual presentó un informe con lo que mi nene había tenido que pasar con esta persona”, dijo en referencia a la convivencia con el hombre que había sido pareja de la madre del menor en ese entonces.

“En Junio había empezado terapia y en Agosto mi hijo comenzó a contar lo sucedido”, dijo, agregando, “yo hice una denuncia el 5 de Noviembre del 2019, sobre este abuso que sufrió mi hijo de parte de la ex pareja de su mamá y es hasta el día de hoy que no he tenido ningún tipo de respuesta por parte del Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Grande a cargo del Dr. Daniel Cesari, dijo detallando que se formalizó el expediente 35895/19.

El padre manifestó que el 6 de Noviembre lo llamaron para ampliar la denuncia, pero luego de eso no ha tenido respuestas por parte del Juzgado.

“Lo que ha tenido que padecer ha durado un año, un año y medio, esta persona sometía a mi hijo de varias maneras”, dijo respecto a abusos que habrían sido reiterados”, reclamando que “al día de hoy que mi hijo tiene secuelas de lo que esta persona ha hecho con él”, siendo el tercer caso de un padre o madre reclamando por causas de abuso sexual en los que la Justicia no avanza procesalmente.