Paderne desmintió al Poder Judicial de Ushuaia; “están violando sistemáticamente el derecho a defensa de todos”

La Justicia Provincial dio a conocer un polémico episodio que se suscitó esta mañana en el juicio oral que se desarrollaba en la ciudad de Ushuaia y que se vio suspendido en relación a la discusión mantenida entre el abogado particular y el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur.

El abogado defensor de un hombre acusado del abuso de una allegada en 2015 a bordo de un remis que conducía, el Dr. Raúl Paderne, desmintió que haya insultado a uno de los jueces y dejara indefenso a su representado; “lo que están diciendo en esa comunicación no refleja la realidad, sacan el eje de lo que pasó, no respetan el derecho a defensa”, explicó inicialmente el abogado.

“El tribunal se fue a extremos que no corresponden, la defensa de uno termina siendo ineficaz. Tengo 34 años de ejercicio profesional y hay límites que no se deben pasar, no voy a convalidar una condena, una pantomima de juicio”, se quejó.

“Me levanté y me fui, no interrumpí a la perito en ningún momento, la l2icenciada Zamar con quien tengo un profundo respeto declaró. Me dan la palabra y la primera pregunta apunta a la mendacidad de confundir el vehículo”, dijo en relación a un testigo anterior –compañero del imputado- quien había declarado que manejaba un Voyage verde, cuando la víctima habló de un Toyota Corolla gris.

“Ahí el juez dijo que introduje yo un elemento falso que había ingresado otro testigo, y discutimos”, dijo respecto del presidente del tribunal, el Dr. García Arpón, “usted está confundiendo su lugar no es fiscalía, le dijo, y luego les dije que yo no voy a convalidar este pelotón de fusilamiento. No agredí pero quise dejar en claro que están violando sistemáticamente el derecho a defensa de todos”, apuntó el letrado que allí se retiró de la sala.

Paderne aseguró que ya “había ofrecido 4 pruebas de las que no me hicieron lugar, no fueron extemporáneas, y en este caso no hacen declarar a la víctima alegando una revictimización a la que se refieren en forma genérica, y no hay una pericia que lo demuestre si en el caso de esta chica podía haberla”, dijo, preguntándose “¿como hago entonces para cuestionar y confrontar a la principal testigo”, planteó.

Finalmente el letrado aseguró que continuará asistiendo a la defensa del imputado, “pero se que al juicio este no vuelvo”, expresó finalmente consciente de la sanción que se avecina.