Se presentaron anoche en el gimnasio de calle Moyano al 300 de Río Grande, reclamando por la inacción de los responsables de la Unión Obrera Metalúrgica, ante una situación de acoso sexual y abuso permanente que su hija venía sufriendo y la obligó a renunciar a su puesto de trabajo.

La joven de 23 llevaba menos de un mes trabajando en el gimnasio a partir de que forma parte del plantel de futbol de salón femenino de la organización, relatando días atrás entre lágrimas a su familia que no quería ir más ante distintas situaciones de acoso sufridas.

Ante esta situación su padre relató; “me reunió con Cristian deCastelli que es el responsable de este gimnasio y el secretario general de la UOM –Oscar Martínez- se hacían los desentendidos que no sabían nada de la situación y me pidieron por que la situación no salpicara a la institución, cuando está de por medio mi hija. Igual se comprometieron a sacar a esta persona, pero ayer jueves pasó a buscar a mi hija a fútbol y me cruzo de vuelta a esta persona”, expresó.

Allí agregó, “el entrenador de la nena me pidió que no hiciera nada, y ahora me dan como excusa que este hombre Juan Carlos Córdoba que le dicen “Yagi” es el entrenador de los chicos y que no tenían reemplazo, increíble”, comentó indignado el padre.

Ante ello anoche los padres de la joven se presentaron una vez más en el gimnasio a reclamar a las autoridades luego de radicar la denuncia formal ante la comisaría de Género y Familia de la Policía, por al menos dos episodios de manoseos relatados por la joven.

Desde la UOM anoche solo estuvieron el responsable del gimnasio y Marcos Linares por la UOM, quienes señalaron a la familia todo debe dirimirse en la Justicia prometiendo apartar a esta persona tras más de una semana de reclamos de esta familia.