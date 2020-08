Para Melella las criticas son porque hay muchos trolls en las redes sociales

En medio de un rebrote provocado no solo por los ciudadanos que no respetan las mínimas normas sanitarias, pero con un gobernador y una serie de funcionarios provinciales que piden una cosa a los habitantes de Tierra de Fuego, pero que a los amigos, conocidos, empresarios los eximen de hacerlos cumplir estas normas, incluso como lo hizo la Ministra de Gobierno, Chapperon que salio a justificar el accionar de los jóvenes que salen no usan barbijo o incluso compartían las bebidas, solo porque era el local comercial de una amiga suya. Como enterarse la gente que hay sectores que no hacen aislamiento, porque el Gobierno los exceptúa, el ingreso a planta en medio de la pandemia de cientos de familiares de funcionarios y como frutilla del postre la defensa del propio gobernador de un funcionario de su Gobierno, procesado por narcotrafico. Eso son algunos de los motivos por los cuales el común de la gente se “acuerda” del Gobernador en las redes sociales.