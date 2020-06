Paso en Rio Grande y pasara en Ushuaia

Hace unos días los usuarios del servicio eléctrico de la ciudad de Rio Grande viralizaron en las redes sociales un supuesto aumento en las boletas de la luz y los abultados montos que recibieron, aun en Ushuaia la DPE no repartió las ultimas boletas pero en la capital fueguina pasara lo mismo, ya que en todo el periodo de la cuarentena no se hizo lectura de los medidores y solo se facturo un promedio, por eso las ultimas boletas venían con el mismo importe, ahora que se esta retomando la actividad y cuando se vuelva a tomar lectura de medidores, las facturas vendrán con una abultada suma.

En Rio Grande luego del reclamo de los usuarios desde la Cooperativa Eléctrica manifestaron que debido al aislamiento obligatorio, los trabajadores no salieron a recorrer los medidores de los domicilios. Por lo tanto, se tomó la decisión de facturar el mismo o similar consumo referido a los meses anteriores para todos los habitantes.

A partir de fines de mayo, los trabajadores han podido retornar a tomar lectura real de cada medidor. Es por esto que a partir de junio, se comenzó a cobrar el consumo real de cada domicilio. Es decir, no es un aumento, si no un cobro retroactivo de meses anteriores. El cobro se registra para domicilios residenciales y también comerciales.

El reclamo había llegado incluso hasta la Cámara de Comercio de Rio Grande, quienes habían elevado una queja por incremento.

En Ushuaia aun no llegaron las boletas con la nueva lectura de medidores ni con los cobros retroactivos de medidores, por eso el tema aun no estallo en las redes sociales, ni los usuarios se percataron de lo que sucederá, tampoco desde la Dirección Provincial de Energía salieron las autoridades a informar sobre la sorpresa que tendrán también los usuarios de Ushuaia y Tolhuin quienes dependen del servicio de la DPE, pero que las próximas facturas vendrán con una suma mas abultada y no sera por el aumento de la tarifa es seguro.

Recordemos que para realizar un aumento en la tarifa eléctrica se necesita una Audiencia Pública y un decreto del Gobernador, cosas que no ocurrieron hasta el momento.