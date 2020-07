Piden cerrar las fabricas por 15 dias

Así lo sostuvo el secretario general de ASIMRA Javier Escobar, adelantando que ya se enviaron notas a AFARTE. Puntualizó que “desde el gobierno de la provincia no hemos tenido información alguna con respecto a como se debe trabajar, o que protocolo seguir”. Además solicitaron una “reunión en donde estén presentes todos los gremios, dado que es de publico conocimiento que el Covid-19 ha dado positivo en varias plantas, y no podemos esperar a que esto desborde”. También remarcó que “de no haber resolución inmediata, evaluamos paralizar las fabricas”.