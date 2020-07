Pidieron perpetua para el imputado del femicidio en Ushuaia y los familiares de la víctima intentaron irrumpir en la sala de juicio

Esta mañana el fiscal Nicolás Arias solicitó la pena de prisión perpetua para Gustavo López, acusado del femicidio de Estela Suárez, sucedido el año pasado en la capital provincial.

Tras esto el defensor oficial sostuvo su alegato y luego se pasó a las últimas palabras del imputado quien expresó, “no tengo palabras para pedir perdón, quisiera encontrar las palabras adecuadas todos los días me levanto y me acuesto pensando en lo que hice”, dijo ya que confesó su autoría en el hecho.

“Fue difícil sabiendo que siempre fui una buena persona. Busco día y noche respuesta y no la encuentro. Lastimé a la familia de la mujer que más amé en mi vida y también arruiné la vida de mi familia, mis hijos tendrán que escuchar de por vida en el colegio ‘ahí van los hijos del asesino´ por un error que yo cometí”.

“Me hago responsable, yo me merezco estar preso por el grave delito que cometí, espero tener un juicio justo y una pena justa que tampoco me mate de por vida. Hagan su trabajo a consciencia, no a lo que dirá la sociedad mañana o las redes sociales”, les dijo a los jueces del Tribunal de Juicio que brindará un veredicto antes de las 14 horas.

En medio de este proceso, familiares de la víctima que estaban en la antesala de tribunales, ya que el juicio se realiza a puertas cerradas, trataron de irrumpir en la sala con insultas al imputado, debiendo intervenir la Policía para calmar los ánimos.