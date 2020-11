Policía acusado de abuso sexual nunca estuvo detenido y por ahora no será indagado hasta finalizar pericias

El operativo del sábado. La Policía no informó anda, y la Justicia lo informó mal.

Se trata del caso del fin de semana en que se informó de la detención de un agente de la división Servicios Especiales por el incidente en su fuero íntimo hacia su pareja.

La información respecto a su detención, brindada desde la Justicia Provincial, nunca fue una detención judicial sino que se lo dejó en custodia a fin de practicarle diversas pericias en el marco de la causa que conduce el juez de instrucción 1, el Dr. Daniel Cesari Hernández.

El agente Lima nunca estuvo privado de su libertad, e incluso hoy pesa sobre el mismo una orden de exclusión del hogar, así como una prohibición de acercamiento al domicilio del barrio Aeropuerto donde ocurrieron los hechos, haciendo extensiva esa restricción asimismo a la mujer denunciante.

En ese sentido, y al no haber dictada detención, no corren plazos procesales urgentes para realizar una indagatoria, por lo que la causa que tiene carátula reservada aún para el presunto delito, se encuentra en etapa de peritajes a fin de confirmar la existencia de “lesiones” o de un “abuso sexual” respecto de relaciones maritales no consentidas por la mujer, según se denunció.

Desde la Policía aún no hay información oficial respecto de la situación de revista del uniformado, así como tampoco se han expresado sobre la tenencia del arma reglamentaria por parte del uniformado.