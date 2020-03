Por ahora las clases no se suspenden

La Ministra de Educación Analía Cubino descartó la suspensión de clases, luego de que el coronavirus fuera declarado pandemia y desde el Gobierno provincial y los municipios se dispusiera la suspensión de actos públicos.

Analía Cubino explicó que por el momento hay medidas “preventivas” que incluyen el aislamiento por 14 días del alumno que haya vuelto de alguno de los países en riesgo, junto con su familia. Las clases se dictarán con normalidad, con excepción de actos públicos o eventos que congreguen a mucha gente en espacios cerrados, dijo. Podría haber cambios, en función del monitoreo que viene realizando el Ministerio de Salud de la Nación.

Por FM La Isla, se le preguntó sobre las medidas a tomar, siendo las escuelas uno de los espacios de mayor aglomeración de niños, jóvenes y adultos. “La población de riesgo según el Ministerio de Salud y los protocolos nacionales, no incluye a los niños en esta pandemia que ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Se están tomando medidas de acción con adultos mayores, que es el rango afectado por este virus, y estamos definiendo en todo momento cuáles van a ser las acciones a medida que vamos transitando estos días. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación de la Nación y ellos están evaluando con todas las provincias la información que vamos teniendo”, indicó.

“Yo sé que cunde un poco el pánico, que hay miedo y desazón, pero hoy no hay casos confirmados en Tierra del Fuego y las medidas que se están tomando son preventivas. No hay casos que sean autóctonos y se toman medidas preventivas con adultos, para que no se lleven adelante acciones donde puedan estar en riesgo otras personas. Sabemos que es muy importante lo que está pasando en el mundo, pero la Ministra de Salud me confirmó que no hay casos en Tierra del Fuego y que estas medidas son preventivas, y tienen que ver con una población específica. Por esta razón vamos a sostener las clases”, remarcó.

“El comité operativo de emergencia ha dispuesto la medida de suspender actos de forma preventiva, lo mismo han hecho los municipios, y esto ocurre en la mayoría de las provincias. Por el momento las clases no se suspenden y se van a desarrollar con normalidad, evitando eventos públicos donde confluyan distintas edades y estén vinculados en un ambiente cerrado, como son los actos escolares o reuniones multitudinarias. Por el momento esa va a ser la modificación y se van a seguir sosteniendo las clases”, puntualizó.

Recordó que “el Ministerio de Salud es la máxima autoridad de aplicación, y se ha creado por decreto el comité operativo de emergencia en la provincia donde participa el equipo de salud. Estamos a expensas de las evaluaciones pertinentes y de lo que disponga el ministerio nacional”.

“Con los docentes estamos en comunicación y seguramente por la mañana va a salir la resolución sobre la obligación de informar los casos que conozcan sobre niños que puedan estar regresando de algún país en riesgo. Esa información se debe dar en forma inmediata al equipo del ministerio y a epidemiología. Se plantea el aislamiento durante 14 días, y se ponen condiciones de alerta. Quien haya viajado no implica que venga contagiado pero puede llegar a pasar y el aislamiento de esta persona y de la familia es una medida preventiva. Al alumno se le otorga el certificado correspondiente para que pueda quedarse en su casa. Este protocolo es preventivo y, si en estos 14 días no sucede nada, la familia vuelve a su actividad natural”, concluyó.

Cubino confirmó que mañana viajará a la ciudad de Buenos Aires «para mantener una reunión con el resto de los ministros para abordar este tema», y recalcó: «Por ahora lo importante es tener tranquilidad en esta condición especial que vamos a atravesar».

A modo de prevención, pidió que «si alguien conoce una situación de un estudiante o docente que haya viajado al exterior, que lo informe a las autoridades» y adelantó que estarán atentos a síntomas en general relacionados a las gripes comunes.