De nada le sirvió asegurar que se equivocó, que necesitaba una nueva oportunidad o que explicara lo que era evidente en su rostro marcado por las contusiones e inflamación. Su nutrido prontuario con causas en Puente Alto y Santiago por el mismo tipo de delito resultó determinante para que fuera enviado a la cárcel de Punta Arenas. (El Pinguino)

Daniel González Barrera, de 44 años, compareció ayer en calidad de detenido a la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía. La noche del miércoles protagonizó una acción delictual que terminó con una “detención ciudadana” y, de acuerdo a lo que se apreciaba en su rostro, con una violenta golpiza.

Fue una menor de 15 años y un jefe de hogar los que se vieron enfrentados a González, quien a través de una ventana ingresó al departamento de los denunciantes. Se señaló que la adolescente alertó a su papá que al interior de su dormitorio se escuchaban ruidos, momento en que el hombre abrió de manera violenta encontrándose con el imputado, quien llevaba un iPhone, un parlante, lentes, un alisador y un esmalte, todos propiedad de la menor. Al ser sorprendido cayó violentamente cuando intentaba huir a través de la misma ventana por la que ingresó, oportunidad que aprovechó el afectado para retenerlo a la espera de la llegada de Carabineros. Sin embargo, los gritos alertaron a vecinos, que indignados por la acción procedieron a agredirlo.

Luego de dar a conocer los hechos, el abogado del Ministerio Público solicitó la prisión debido al “nutrido prontuario” del detenido. Este da cuenta de a lo menos 7 causas por robo en lugares habitados y no habitados, hurtos y violación de morada, mencionando como una situación grave una condena de 7 años que data de 2017 y en la cual recibió la libertad condicional. El fiscal agregó que también aparece otro hecho de connotación de 2021, el que también estaría vinculado a un robo. Todo lo anterior corresponde a delitos perpetrados en la Región Metropolitana.

La tesis de la defensa

En contraparte a los argumentos aportados por el fiscal Rammsy, la defensa a cargo de Karina Ulloa señaló que el imputado asegura que todo se trató de una equivocación. Apunta a que momentos previos al hecho se encontraba en un departamento contiguo compartiendo junto a su pareja, quien salió a comprar dejándolo solo en el lugar. Sin embargo, su estado etílico lo llevó a salir por unos minutos, tras lo cual retornó intentando entrar por la ventana, ya que no tenía llave y nadie le abría la puerta. “Fue una confusión, me equivoqué de departamento”, aseguró.

Asimismo, el propio González Barrera se dirigió al magistrado Juan Villa. Señaló que hoy está estudiando para obtener un título profesional y que, además, trabaja. También señaló que junto a su pareja decidieron venir a Magallanes en busca de mejores oportunidades, “y me ha ido bien, ya no tengo la necesidad de andar robando. He cumplido con todo en la justicia y sólo quiero otra oportunidad; pero me sigue afectando el alcohol”.

En cuanto a esto último, si bien el informe de constatación de lesiones refiere al consumo de alcohol del imputado, no entrega mayores detalles puesto que no se le practicó el examen correspondiente.

En su decisión de aplicar la prisión preventiva, el juez Juan Villa señaló que “la tesis de que por error entró por la ventana a una morada ajena no tiene suficiente sustento”.

Para la causa, por el delito de robo en lugar habitado, se fijó un plazo de investigación de 90 días.