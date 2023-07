El juicio se está repitiendo por orden de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Se contará con la participación de 16 testigos y 12 peritos. Se espera que este proceso tenga una duración de tres días. (El Pinguino)

Conocido es el caso de Milton Pérez Villarroel, quien falleció la noche del 23 de agosto de 2021 al interior de su vehículo, en Avenida 21 de Mayo, cuando Leandro Ojeda Cereceda perdió el control y maniobrabilidad del automóvil al ingresar a la curva existente en el lugar, traspasándose a la pista de circulación contraria, a la altura del Centro Cultural de Punta Arenas, chocando con la víctima, terminando con el desenlace fatal.

Al respecto se hizo un juicio y se indicó que Leandro Ojeda Cereceda iba en estado de ebriedad, exceso de velocidad y distraído por su teléfono.

El estado de ebriedad con el que conducía el acusado fue determinado por el resultado de la alcoholemia que se le practicó y su respectiva proyección, el que arrojó como resultado que al momento de la ocurrencia de los hechos mantenía a lo menos una concentración de alcohol en la sangre de 0.99 gramos de alcohol por litro.

Pese a ello, dos de los tres jueces -Connie Fuentealba y José Octavio Flores- fallaron a favor de una conducción bajo la influencia del alcohol, lo cual significó una sentencia más baja. Leandro Ojeda fue condenado a cuatro años de libertad vigilada y al pago de una multa de 10 UTM.

Tanto el Ministerio Público como la abogada querellante consideraron la sentencia como un error, así que presentaron un recurso de nulidad, fundamentando el hecho de que las pruebas científicas, compraban una conducción en estado de ebriedad. El Tribunal de Alzada de Punta Arenas les dio la razón y ordenó un nuevo juicio que comenzó ayer, en el Tribunal Oral en lo Penal y con jueces que no participaron del proceso anterior.

El juicio contará con la participación de 16 testigos y 12 peritos. Se espera que este proceso tenga una duración de tres días.

Primera jornada

En el primer día habló el acusado Leandro Ojeda Cereceda, quien entregó su versión de los hechos: “Soy una persona deportista, estaba estudiando la carrera de preparación física, me encontraba terminando mi práctica. Entré a trabajar en el restaurant Ruta 9 como delivery. Ese día me tocó esperar a los garzones y cocineros porque a mí siempre me tocaba pasarlos a dejar tipo once de la noche. Ese día me tocó llevar dos garzones que viven por el lado sur, me dirijo allá y vuelvo al centro porque era tiempo de pandemia y a las 12 era toque de queda, así que generalmente siempre llegaba a casa antes de las 12 para no tener problemas además porque mi auto es mi instrumento de trabajo. Iba a mi casa cuando me llama Matías, quien estaba en el Pub Primate, me dice que lo acompañe a buscar su celular que estaba en una casa en el sector sur. Llego al local y le digo que se apure porque iba ser toque de queda, él me dice que entre un rato, así que le digo que solamente hasta las 23.30. Entré tipo 23.15, y estuve alrededor de 15 minutos. En ese rato Matías me da un schop de cerveza, después nos fuimos, vamos por Costanera hacia el sur, llegamos a la casa que estaba por Simón Bolivar y nos devolvemos por Costanera. Lo devolví a Primate con sus amigos y yo me fui a mi casa, cuando iba por Costanera se acercaba un curva, la cual no vi, porque cometí la irresponsabilidad de haber tomado el teléfono para ver un mensaje, agarré el teléfono y vi el mensaje como desde la caja de cambio. Ahí Matías me dice ¡cuidado!, que iba a chocar con la solera que daba al mar, cuando levanté la cabeza era tarde, no se podía hacer nada, así que doblé todo el manubrio a la izquierda, pierdo el control, creo que salta y choco. No sé si me desmayé o no, pasaron como tres segundos y despierto, veo que sale mucho humo del auto, miro a Matías a ver si estaba bien. Le dije que salgamos porque al ver tanto humo pensé que podía explotar o algo. Así que nos salimos, nos sentamos en la solera, yo pensé que primero había chocado con un poste. Miro al lado, y veo otro auto, empezó a llegar gente y le pedí a un caballero que vaya a ver cómo estaba la otra persona, estaba en shock y pidiéndole a Dios que Milton estuviera bien, pero el caballero me dice que falleció. Ahí volví a entrar en shock, entendía todo lo que estaba pasando, me hablaban, pero todo estaba nublado, no podía creer lo que estaba pasando. Luego llega Carabineros, la ambulancia, presto declaración, exámenes. Eso fue lo que pasó, yo sé que fue una cagada mía el haber agarrado el teléfono, pero yo en ningún momento iba ebrio, yo simplemente me tomé una cerveza, había salido recién del trabajo. Estoy profundamente arrepentido de lo que pasó y ahora estoy trabajando duro, para ayudar a mi familia y a la de Milton, yo sé que el dinero no lo traerá de vuelta, pero de alguna manera puede ayudar”.

Luego de eso el fiscal jefe de Punta Arenas y encargado de la causa, Fernando Dobson, le hizo preguntas al acusado, logrando que Leandro Ojeda revelara también que bebió medio shot de tequila. El persecutor también logró que el acusado diga que Matías, su acompañante, llevaba una botella de cerveza en el auto, sin embargo, recalcó que él no bebió eso. También aseguró que no recuerda si iba a exceso de velocidad.