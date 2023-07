Se trata de un caso insólito que causó preocupación y consternación en los vecinos del Barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas, ya que no se registraron robos producto de este ataque, solo destrozos y daños materiales de consideración producto de la quema de automóviles. (ElPinguino)

Desde el Ministerio Público, el fiscal Fernando Dobson señaló que “el sábado Carabineros de Chile recibió dos denuncias a estos hechos, en relación al incendio de un vehículo y también principio de fuego en un segundo vehículo. Ambos se encontraban en el mismo sector y se recibió por la fiscalía local dos denuncias asociadas a estos hechos, de manera que se inicia una investigación para indagar las circunstancias en que se produjo aquel hecho y determinar la participación de los responsables”.

En tanto, desde la Primera Comisaría de Punta Arenas, informaron que “el dueño de la camioneta la deja estacionada frente a su taller de mueblería ya que se encontraba en pana hace 7 meses a la fecha y el sábado a las 9 horas, por comunicado de vecinos, concurre al lugar ya que su móvil se estaba quemando. No tiene sospechas en cómo se produjo el siniestro, de igual manera no mantiene altercado con vecinos o amenazas por terceras personas. No existen seguros comprometidos”.

Por otro lado, Bomberos trabajó en el lugar con personal de peritos del Departamento de Investigación de Incendios.