PTA. ARENAS: Carabineros investiga la realización de fiestas clandestinas

Hace algunas semanas comenzaron a figurar denuncias en redes sociales sobre este tipo de eventos, donde además se confirmó por parte de Carabineros que se recepcionaron llamados telefónicos que están siendo indagados por la SIP, quienes ya están trabajando para poder identificar las responsabilidades. (El Pingüino)

Distintas funciones cumplen Carabineros de Chile durante esta pandemia al igual que los integrantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

Ante ello ayer en la mañana el capitán de la Primera Comisaría, Marcelo Ruiz, conversó en extenso sobre distintos temas, que han salido al tapete durante las jornadas de toque de queda y otros horarios.

Ruiz informó que se continúa trabajando con fiscalizaciones habituales, como también los procedimientos que se presentan debido a la contingencia.

“Seguimos trabajando día a día con los controles y fiscalizaciones, obviamente hemos tenido muchos detenidos por infringir el articulo 3189 (toque de queda) viendo materias de tránsito, controles vehiculares, fiscalización y hemos tenido buenos resultados hasta el momento”, indicó el oficial de la Primera Comisaría.

Con respecto de los procedimientos que se realizan por las personas que incumplen las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, explicó que cuando se trata de una persona que ha incumplido de manera reiterada estas medidas -como el toque de queda- se da cuenta no solo a la Fiscalía, sino que también a Salud para que se adopten las medidas respectivas.

“En la Primera Comisaría hoy (ayer) tenemos una infractora que es reiterativa por infringir el toque de queda. Como ella es reiterativa se estudia la factibilidad de realizar el sumario sanitario correspondiente. Llevamos un registro de quienes son reiterativos para que sean infraccionados por la autoridad respectiva”, manifestó el oficial.

En relación a lo mismo contó que “hace una o dos semanas tuvimos en la salida de la Ruta 9 Sur una persona que estaba con Covid positivo. Se adoptó el procedimiento que consiste en adoptar los protocolos. La persona fue detenida, fue personal de la Seremi de Salud y con la instrucción del fiscal la persona fue llevada a su domicilio, infraccionada y con sumario sanitario”.

Otra de las situaciones que más se ha denunciado, principalmente en redes sociales, es la existencia de ruidos molestos a raíz de supuestas fiestas que se efectúan de manera clandestina, señalando el oficial que se han realizado fiscalizaciones, pero hasta el momento no se han detectado fiestas clandestinas. Pero el hecho se encuentra siendo investigado por la SIP de la Primera Comisaría.

“A raíz de los ruidos molestos nosotros nos regimos por una ordenanza. Hace una semana nos entrevistamos con los jueces de Policía Local quienes se comprometieron de hacer un estudio a la ordenanza. Damos a conocer a los Tribunales si logramos cursar una infracción. El sábado pasado se hizo un trabajo en conjunto con personal del Departamento de Inspecciones de la Municipalidad. Se realizaron mediciones en terreno y debemos señalar que hemos recibido muchos reclamos de ruidos molestos. Entendemos lo que está ocurriendo, mucha gente esta susceptible porque los vecinos comparten, es mucha la demanda, de repente en la Cenco ingresan 20 a 25 procedimientos por ruidos molestos. Estamos tratando de acudir a todos los procedimientos que se nos llamen”, indicó.

Agregó que “recibimos información durante los últimos dos fines de semana, el personal no logró detectar nada en los puntos señalados sobre fiestas, o puede que haya ocurrido, pero cuando fuimos a terreno a verificar la situación que ocurría no se logró detectar nada. Si nosotros logramos acreditar que hay una fiesta, de manera inmediata se toma contacto con el fiscal de turno y se pide entrar a una parcela o una casa. Hace dos sábados ingresó un llamado de una fiesta, concurrí al procedimiento y resulta que era una casa donde estaba la dueña con sus dos hijos que viven en el mismo domicilio, y estaban compartiendo, no era una fiesta, era una actividad familiar, entonces los procedimientos entran como fiesta en desarrollo o masivos. Si se sorprende una fiesta, el organizador hasta los participantes son informados a la Fiscalía. Si hemos tenido información donde se han hecho fiestas y esa información fue entregada a la SIP, quienes trabajaron el fin de semana y no fue posible detectar esta situación”.

Otro de los temas que preocupa es el poco uso de mascarillas, donde se ha conocido que en sectores específicos hay jóvenes que no portan, manifestando que se han cursado varias infracciones por incumplir esta ordenanza municipal.