Elio Zúñiga, jefe regional de Fiscalización del Servicio de Aduanas, abordó diversos aspectos relacionados con la actuación del servicio en Magallanes. (El Pinguino)

El contrabando de cigarrillos, a través de las fronteras de la Región de Magallanes está alcanzando cifras nunca antes vistas.

Así lo reveló el jefe regional de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, Elio Zúñiga, quien participó esta semana en el programa Nuestra Mañana de Pingüino Multimedia, donde fue entrevistado por el conductor Sergio Oyarzo.

En la oportunidad, Zúñiga indicó que hasta la fecha en lo que va del año se han realizado 124 procedimientos por delitos de contrabando, que han permitido la incautación de 85 mil 465 cartones de cigarrillos los que representan un valor comercial superior a los 200 mil millones de pesos. “Si lo llevamos a valores comerciales, los decomisos casi alcanzan los $205 mil millones, cifra que sumada a los impuestos correspondientes como el IVA y el impuesto al Trabajo, podrían representar casi el doble”, indicó.

Agregó que “es un contrabando en que la persona que se dedica a esto, le resulta rentable y por eso se arriesga… la fiscalización es un trabajo que hemos estado haciendo Aduanas, junto a las dos policías”.

Sobre la forma de operar, indicó que “es un contrabando que no solo se genera en pasos fronterizos, sino también en pasos no habilitados, los que son vigilados por Carabineros de Chile”.

Recordó en este sentido, decomisos de gran magnitud como el más reciente realizado por la PDI y que significó un seguimiento por casi un año, donde se detectó un paso no habilitado en la Provincia de Última Esperanza.

“Esas grandes cantidades de cigarrillos pasan por pasos no habilitados, en los cuales no tenemos jurisdicción”, salvo situaciones muy particulares establecidas en la ley, indicó.

Magallánicos de compra

En otro orden de cosas, consultado por la conducta de los magallánicos que van de compras a Argentina, indicó: “La gente ha entendido, sabe que, por ejemplo, que en el caso de los licores son 2 mil 500 centímetros cúbicos de bebidas alcohólicas los que se pueden internar, así como dos cartones de cigarrillos y los alimentos, igual, el ciudadano no se enfrenta a situaciones complejas. Nosotros no vemos directamente lo relacionado con alimentos, pero lo que sabemos es que las intersecciones que ha tenido el SAG, por ejemplo, no son tantas, la gente se ha educado”.

Horarios

Consultado por los horarios establecidos, indicó: Monte Aymond de 8 a 22 horas. “Se habilita ante una situación especial, por 24 horas, en períodos estivales, cuando hay muchos argentinos que vienen de Tierra del Fuego y el coordinador del complejo tiene la facultad de extender el horario”.

En la Provincia de Última Esperanza, el paso Dorotea, opera de 8 a 22 horas. Casas Viejas y Río don Guillermo de 8 a 20 horas.

Casas Viejas cierra

Recordó que el Paso Fronterizo Casas Viejas estará cerrado por seis meses, desde el 1 de octubre, debido a trabajos de asfaltado en la ruta.

Paso San Sebastián

En tanto, el Paso Fronterizo San Sebastián representa una situación especial, dijo. “Se estableció una apertura de 24 horas desde el 1 de diciembre al 31 de enero y desde el 1 de febrero en adelante, el paso opera desde las 8 hasta las 12 de la noche, pero la unidad de pasos fronterizos de Tierra del Fuego ha ajustado en algunas ocasiones el horario solo hasta las 22 horas, de acuerdo con Argentina, cuando observa que no se justifica operar hasta tan tarde”.

Finalmente, también en Tierra del Fuego, el Paso Bellavista, que fue cerrado durante la pandemia, se abriría a contar del 1 de noviembre y hasta el 30 de abril. “Es un paso estival orientado a los turistas, en la comuna de Timaukel”, dijo.