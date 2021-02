PTA. ARENAS: Detienen a hermanas que habrían peleado por auto

La riña, que habría incluido golpes y rasguños, se originó por el uso de un vehículo compartido en herencia. La madre de las imputadas realizó la denuncia. (El Pingüino)

A las 15:30 horas del lunes, Carabineros recibió una denuncia telefónica desde la Población Cecil Rasmussen. Una madre solicitaba la presencia policial porque sus hijas, de iniciales C. E. O. C. y C. A. O. C., se habrían enfrascado en una pelea.

Según el parte policial, las hermanas habrían discutido por el uso de un vehículo que ambas tienen como herencia. Presuntamente, la pelea escaló en violencia y se propinaron golpes y arañazos en distintas partes del cuerpo.

Una de las imputadas quedó con heridas en su nariz, mientras que la otra fue lastimada en sus brazos y piernas. Ambas constataron lesiones leves.

Por estos hechos, las hermanas fueron trasladadas ayer a la Primera Comisaría de Punta Arenas para su control de detención. Antes de ser formalizadas, ambas siguieron discutiendo de manera verbal, por lo que el juzgado de garantía solicitó que fuesen separadas por un carabinero como medida de seguridad.

Ya sentadas, la fiscalía les comunicó que serían investigadas por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.

En cuanto a la pena solicitada, la fiscal, Romina Moscoso, solicitó que cumplan con 300 días de cárcel y la prohibición absoluta de acercarse entre ellas por un plazo de dos años. La persecutora pidió que esa última medida quedase como cautelar.

“Esto es considerando los antecedentes que fundaron el requerimiento, especialmente los antecedentes de violencia intrafamiliar entre ambas y la animosidad que no solo se ve reflejada en el parte policial, sino que además, lo hemos podido presenciar de manera previa a la audiencia”, dijo la fiscal.

El Ministerio Público dio la opción de superar la rencilla a través de un juicio simplificado. Para ello, las imputadas tenían que reconocer su responsabilidad en los hechos y pagar 11 UTM (cerca de 550 mil pesos).

Por consejo de los abogados defensores -Guillermo Ibacache y Ramón Bórquez, respectivamente- las hermanas negaron su participación.

Según el defensor Ibacache, esta causa podría terminar en una suspensión condicional del procedimiento. “Nosotros creemos que, a la larga, ellas entenderán que los problemas familiares se tienen que solucionar por otras vías, y no de esta forma”, dijo.

Como las defensas no cuestionaron las medidas cautelares, el tribunal ordenó que ambas quedasen con la prohibición de acercarse entre ellas. El futuro judicial de ambas volverá a revisarse en marzo, en una audiencia de juicio simplificado.