PTA. ARENAS: Dramático: ¡Perro atacó a niña de 9 años, a su madre y a enfermero del SAMU!

El padre de la menor y propietario del can, le dio muerte usando un arma de fuego, por lo que Carabineros se hizo presente para adoptar el procedimiento. (El Pingüino)

Un grave ataque de perro se registró durante la tarde de ayer en el sector de calle Circunvalación, en cercanías de la Cárcel de Punta Arenas.

Al interior de un domicilio, una niña de 9 años fue atacada por un perro que pertenecía a su familia y había sido adoptado hace unos días.

En medio del hecho, la madre de la niña de aproximadamente 38 años, fue también atacada por el animal.

Los familiares dieron cuenta de lo ocurrido al SAMU concurriendo un móvil de atención avanzada, para la atención de la lesionada.

El reanimador de turno, el concejal Arturo Díaz, mientras se encontraba atendiendo a la menor, fue abordado por el perro quien le propinó varias mordidas en su brazo.

Ante este hecho y que el animal no se lograba controlar, el dueño de casa extrajo un arma de fuego propinándole un disparo, pereciendo en el mismo lugar.

El enfermero del SAMU, contó detalles de lo ocurrido, luego de haber sido asistido en el centro asistencial.

“Concurrimos a un llamado de una menor de 9 años que había sido mordida por un perro. Tenía lesiones bastante graves en un brazo y mientras nos disponíamos a atenderla, el perro me atacó y me provocó lesiones. La niña está bien, está en el hospital y será intervenida quirúrgicamente. Era un perro Golden, yo no sé mucho de razas de perros, pero es un perro bastante grande. Me voy con licencia algunos días”, dijo Díaz.

Alexis Millalonco, enfermero del SAMU, complementó el procedimiento terminando de atender a las personas lesionadas y también a su colega que sufrió las lesiones.

“Lamentablemente esta situación se registró cerca de las 15.20 horas de hoy (ayer), donde un perro de tamaño mediano a grande atacó al propietario de un inmueble. El perro había sido adoptado hace poco tiempo y atacó a una madre y su hija, que eran las propietarias. Para este caso se despachó una ambulancia de atención avanzada -como comentaba Arturo Díaz quien fue atacado por este animal a consecuencia que estaba en las inmediaciones- por lo que se dispuso de inmediato la concurrencia de otra ambulancia para atender al colega, a la niña de nueve años y a la madre de aproximados 38 años”, señaló Millalonco.

Agregó que “finalmente el perro fue abatido a balazos por el padre de la menor, y Carabineros está gestionando la seguridad del suceso. Por otra parte, el colega fue sometido a una evaluación y tratamiento al box de cirugía, lo que nos perjudica además en el funcionamiento de un móvil avanzado menos para el turno”.

Carabineros se constituyó en el lugar para adoptar el procedimiento ante el disparo que habría percutado el jefe de familia para dar muerte al can.