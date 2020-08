PTA. ARENAS: Dura crítica contra funcionamiento de Bomberos en Laguna Blanca realizó damnificada por incendio

La afectada, dejó al descubierto graves problemas no solo con la Novena Compañía, sino que también con el abastecimiento de agua en el sector. (El Pingüino)

Irma Montaña Aguilar, vecina de Villa Tehuelches, perdió hace poco más de una semana el esfuerzo de toda su vida. Siendo una de las fundadoras de la Villa, hoy en día sufre luego de perder su propiedad fruto del trabajo de años, a raíz de un incendio que se registró y destruyó su hostería.

La damnificada analizó todo lo ocurrido realizando una fuerte crítica al funcionamiento de todo lo que involucra el trabajo de incendios, desde Bomberos, hasta el sistema de agua con el que cuentan los grifos

“Resulta que la compañía de Bomberos ya tiene un carro, pero no funciona, en ningún incendio ha funcionado, siempre tiene un problema u otro, lo atribuyen a la falta de agua y esto no es efectivo. También dijeron que los grifos estaban escarchados y también es falso. Yo vivo más de 60 años ahí, y esos grifos solamente en el momento que se hicieron la red, se hicieron presente todas las autoridades, se fueron, y nunca han tenido agua. Yo tengo el grifo a un metro y medio de mi casa, al frente, tengo a 300 metros el Cuartel de Bomberos, mi casa se empezó a incendiar del segundo piso con un caño, si los bomberos estuvieran preparados, mi casa quizás no se hubiese quemado tanto”, señaló la damnificada.

Continuando con la crítica, indicó que “han habido como 8 incendios, y los bomberos nunca se han hecho presente oportunamente. El carro estaba sin llave, que no tenía batería en otro incendio, en otro incendio no encontraban la llave, siempre llegan a hacer presencia cuando no hay nada que hacer”.

Sobre una de las falencias que se presentan en la Compañía de Bomberos de Tehuelches, a juicio de la damnificada, es que las personas jóvenes no quieren ingresar a la unidad debido a que tendrían diferencias con el mando de dicha institución.

“Es verdad que están ejerciendo los que están, y que están creciendo y ya son mayores, también hay juventud, que no toma parte en eso, es porque el que está de capitán de Bomberos no lo soporta nadie, ni el mismo se soporta, entonces la juventud no se involucra porque no se quieren involucrar con ellos. La Municipalidad de Laguna Blanca tienen que ver con el agua, se lo derivaron al Comité de Agua. Tienen una inversión de agua en tanques, y cuando se quiere abastecerse de aguas no sirven los tanques tampoco. Tratar de salvar una casa de un vecino con agua y tarros, lo hicimos en el año 58, porque desde ese tiempo yo vivía ahí, y ahora seguimos prácticamente igual”, aseveró la dueña de la casa siniestrada.

Agregó que “yo veo en las noticias cuando pasan esta clase de catástrofes, se hace presente la municipalidad, el Comité de Emergencia, y acá ninguno de los dos me ha dado señal de que están vivo. El Comité de Emergencia me puede hacer averiguaciones con la Onemi, que ellos también tienen recursos para ayudar, pensando que soy la vecina más antigua de ahí, ya tengo 84 años. Cómo voy a volver a levantar algo ahí con esta edad. El alcalde no se ha hecho presente ni por teléfono, para decirme los recursos que tienen para ayudar, hay más instituciones, pero nadie se hace presente, entonces de dónde piensan que me voy a volver a levantar, pero necesito la ayuda”.

Al momento de originada la emergencia, indicó que estaba trabajando con su hermana y cree que de haber sido en otro horario la emergencia, se podría haber registrado una emergencia mayor.