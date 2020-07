PTA. ARENAS: Explosivo aumento de estafas durante la pandemia registra la PDI en Magallanes

Entre abril y junio se recibieron 117 denuncias por el delito de estafa y 31 por el delito de sabotaje cibernético, lo que en comparación al año anterior en el mismo periodo es mucho mayor. (El Pingüino)

Diversas maneras de estafar a la gente y arrebatarle su dinero han encontrado los delincuentes que han sofisticado sus métodos año a año, para poder continuar con sus fechorías.

Pese a la pandemia esto no disminuyó, sino que al contrario, aumentó, utilizando diversas plataformas para cometer estos hechos por internet.

Esta situación ha sido advertida por la PDI que ha recepcionado varias denuncias por este tipo de hechos y la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) realizó la difusión de estas medidas, para que la comunidad evite sufrir este tipo de estafas.

El comisario Froilan Muñoz indicó que con el cierre del comercio se comenzó a privilegiar las compras a través de internet, lo que incrementó el uso la plataforma.

“Como el comercio estuvo cerrado se privilegió el comercio vía internet y esta vía se comenzó a utilizar con mayor frecuencia, y con la misma crisis comenzaron a crearse beneficios, que muchas veces el canal es internet. Las personas utilizaron más estos canales y fue utilizado por los estafadores que delinquen a través de estos hechos”, dijo Muñoz.

Además, señaló que estos hechos se vienen presentando antes de la pandemia, indicando que se están aprovechando incluso de las ayudas sociales, falsificando direcciones y enviando links a nombre de diversas instituciones que están entregando ayudas.

“Hay fenómenos que quizás ya se estaban dando, no con la frecuencia que se realizaba ahora de los hechos puntuales, lo que está asociado a los bancos. Hay situaciones donde los llama un supuesto ejecutivo con la excusa de devolver dinero, nos pide hacer un tipo de gestión, nos piden los datos, y para concretar la transacción uno tiene que aportar una clave que llegara al mail o al celular. Al entregar esta información se le permite acceder a los portales bancarios. Con esto también llegan SMS con link para entrar a la información bancaria. Hay mails que simulan ser del Minsal, o de Gobierno, donde te indican que eres beneficiario de algún bono, es como lo mismo, pero de otra forma, con el mismo objetivo”, manifestó el oficial de la PDI.

Una de las medida, según explicó el comisario, es que las personas se den el tiempo de leer antes de hacer clic en el sitio web donde se les está otorgando la ayuda, lo que podría frenar el ser víctima de estafa.

“Los mayores delitos son la estafa, el sabotaje informático, y el uso irregular de tarjetas de crédito. Lamentablemente estos mensajes han aumentado ofreciendo compensaciones o bonos, entonces en el modo que se reciben estos correos, antes de responder, las personas pueden tener una reacción inmediata al recibir un beneficio, pero lo que llamamos nosotros es leer este mensaje detalladamente. Ver la dirección y de dónde proviene el mensaje”, señaló.

Una de las recomendaciones se basa en poder verificar el remitente de los correos electrónicos, considerando que estos deben provenir del dominio de los sitios web que pertenecen las ayudas.

“Las personas que cometen este delito lo piensan bastante antes de hacerlo, hay que ver de dónde viene el correo electrónico, porque la dirección es la que no tiene que ver por la entidad que está mandando el correo. Si me llega un mail de Tesorería, tendría que ser el correo de dominio @tesorería.cl, pero no suele ocurrir. Por otro lado, un ejercicio que es bueno, pero a través del celular no se puede hacer, pero en el computador, abres tu casilla, debes poner el cursor del link, pero sin abrirlo, y te sale el vínculo a donde se redirección el link”, concluyó.

Según el informe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, los delitos que registraron un notorio aumento fueron las estafas y el sabotaje cibernético.

Entre abril y junio se registró la recepción de 117 denuncias por el delito de estafa, mientras que el año anterior en el mismo periodo fueron 85.

En lo que respecta de los delitos de sabotaje cibernético se registran entre abril y junio 31 denuncias, 27 más que el periodo anterior donde solo se habían recibido cuatro.

El delito de sabotaje informático se refiere a cuando alguien de manera maliciosa altera, daña o destruye un sistema de tratamiento de información o los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información.