Alrededor de las 20.30 horas de ayer sonaron las alarmas de la Central de Bomberos por un incendio en propagación. (El Pinguino)

La emergencia se registró en calle Waldo Seguel 473 -de España al Cerro de la Cruz- y la alerta fue reportada producto de mucho humo que se podía apreciar desde varias cuadras.

La principal casa afectada funcionaba como hostal y residían 7 personas, todas extranjeras, quienes se vieron afectados por este siniestro al ver consumidas prácticamente todas las pertenencias que tenían, por la gravedad.

El capitán de Carabineros, Fernando Quiñiñir, se refirió al actuar de su institución frente a este suceso. “Personal de Carabineros estaba realizando servicios con motivo de la peregrinación que se hizo en el Cerro La Cruz. Fuimos alertados por los mismos feligreses que estaban ahí, de que estaba saliendo humo y fuego de una casa habitación. A raíz de eso, todos los dispositivos que estaba realizando los desvíos de tránsito fueron trasladados de forma inmediata al lugar y dando aviso a Bomberos”.

“Tuvimos que entrar al interior de la casa para retirar a la gente, ya que muchos volvieron para retirar documentación o especies personales, por lo que fue necesario inclusive usar la fuerza con algunos que no quería salir para posteriormente llegaran Bomberos y controlar la emergencia”, agregó Quiñiñir.

El comandante de bomberos, Pedro Alvarado, se refirió al proceder del personal bomberil. “Se despacharon cuatro compañías de bomberos para trabajar en un incendio en la parte posterior de la casa principal. Se vió afectada en un 90% la casa interior donde vivían entre 7 a 8 personas. La casa principal no se vio afectada por el fuego, ni humo ni agua, por lo tanto la parte afectada fue la casa interior, entre 7 a 8 piezas”.

La emergencia fue atendida por una dotación de alrededor de 60 bomberos, según lo informado por el comandante Alvarado y no se registraron lesionados.

Por último, mencionó que “la zona focal estaría en el sector del baño de la casa interior, pero eso ya es materia de investigación con los peritos que ya vienen en camino para ver bien la causa”.