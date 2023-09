Las estadísticas actualizadas que maneja la institución son de 523 internos a nivel regional. “Esta cantidad de internos en Magallanes es histórica. Nunca se había alcanzado esa cifra”, indicó el director regional de Gendarmería Dan Toro Arévalo. (El Pinguino)

Principalmente en temas ligados al tráfico de drogas, la cantidad de imputados que está ingresando a cumplir prisión preventiva empieza a poner a prueba la capacidad de las cárceles.

Una situación a la que no está ajena Punta Arenas. Es la compleja realidad carcelaria en Chile, que va directamente relacionada con el hacinamiento y las bandas criminales que van cayendo producto de investigaciones fiscales.

Es lo que pasó en Punta Arenas a fines de noviembre de 2021 con la “Operación Confederación”, cuando la PDI detuvo a 18 personas por tráfico de drogas. El mayor operativo registrado en nuestra región y todos fueron enviados a prisión.

Hace poco, a fines de agosto, vino otra detención masiva en Puerto Natales. La operación transnacional “Alianza Austral”, que en primera instancia dejó 25 personas detenidas por contrabando de cigarrillos, droga, neumáticos y otros delitos.

Y el viernes la Fiscalía de Punta Arenas dio cuenta de una banda dedicada al tráfico de drogas, integrada por ocho personas, cinco mujeres y tres hombres. En este procedimiento del OS-7 de Carabineros otras cinco personas ingresaron a cumplir prisión preventiva.

Un problema

“Claro que nos genera un problema cuando son muchos imputados de una vez que ingresan a la cárcel”, admitió el director regional de Gendarmería, Dan Toro

Sobre todo, en recintos penitenciarios pequeños y no de alta complejidad, como el de Puerto Natales.

No habla de hacinamiento en la capital de Ultima Esperanza. Pero sí el oficial admite que las dependencias son muy reducidas y que los y las internas no pueden tener cada uno su espacio respectivo. Lo que ayuda a no provocar roces entre ellos mismos.

La unidad carcelaria de Natales fue una escuela antiguamente. Gendarmería tomó

posesión de ese terreno el año 1982 y de ahí se ha ido adecuando conforme a las circunstancias y a la modernidad, adoptando los requerimientos de seguridad que el día de hoy los acompañan. “En el sentido de la vigilancia y monitoreo de cada interno”.

Esta cárcel no tiene celdas. Son dos espacios colectivos, tanto para los imputados como los condenados. Y el casino es compartido.

“Cuando digo espacios colectivos me refiero a una dependencia común, con 15 a 20 literas. Y ante su pregunta claro que ameritan instalaciones nuevas”.

Punta Arenas

Las estadísticas actualizadas al día que maneja Gendarmería son de 523 internos a nivel regional. “Esta cantidad de internos en Magallanes es histórica. Nunca se había alcanzado esa cifra”, indicó Toro.

Al día de ayer, Punta Arenas registra 426 internos; 58 en Puerto Natales; 16 en Porvenir; 21 que permanecen en el Centro de Estudios y Trabajo (Cet) y 4 menores de edad en Río de los Ciervos.

Esto es sólo el sistema cerrado. Porque Gendarmería tiene tres sistemas: el post penitenciario (Casi, Centro de Apoyo e Integración Social); el sistema abierto, que son los CRS (Centro de Reinserción Social) donde van los condenados a firmar.

“En el complejo de Punta Arenas, nunca habíamos tenido sobre los 400 internos”.

Ante la pregunta de si el sistema aguanta tal número de personas privadas de libertad, respondió que la capacidad de diseño original del complejo fue de 421, esto quiere decir un interno por celda.

Detenidos extranjeros

Sobre la población de ciudadanos extranjeros no llegan al medio centenar. Entre hombres y mujeres, no pasan el 14 por ciento del total de la población penal.

Y respecto al comportamiento que tienen en la cárcel, el jefe máximo de Gendarmería dijo que en general es bueno. “Se adaptan y con todo lo que ha pasado a nivel nacional uno está pendiente de todos ellos. Tanto el personal de la guardia interna como el personal profesional están vigilando por si presentan alguna actitud negativa dentro de los parámetros del sistema penitenciario chileno”.

Sección femenina

La nueva sección femenina que se construye debiera estar lista en octubre y, paralelamente, se está trabajando en la ampliación de Natales.

La de Punta Arenas va a tener más capacidad y funcionará de forma segregada, entre imputadas y condenadas. Más los talleres de intervención y sección maternal infantil.

El nuevo espacio físico del recinto carcelario permitirá albergar a 20 mujeres imputadas y 20 para las que tengan la calidad de condenadas.

Comida

La comida se prepara en base a minutas alimenticias, que establecen la cantidad de calorías que debe recibir cada persona diariamente.

“La preparación corre por los mismos internos que buscan tener conducta. A través del Sence, son capacitados en manipulación de alimentos y posteriormente pasan al rancho y ahí empiezan a hacer conducta, bajo los planes de intervención, y empiezan a desempeñarse en esas funciones”.