PTA. ARENAS: Gresca entre conductores habría iniciado robo con violencia: 2 imputados quedaron en prisión

Cargos por robo con violencia calificado formuló la Fiscalía en contra de los tres individuos que fueron detenidos por la Sección de Investigaciones Policiales (Sip) de Carabineros, siendo sindicados como quienes participaron de una “encerrona” que sufrió un delivery en la avenida Frei de Punta Arenas. En la oportunidad, el conductor afectado fue golpeado y abandonado en la vía pública, mientras los autores del delito escaparon con su dinero y su auto. Todo se habría iniciado por un altercado entre conductores. (El Magallánico)

El ingeniero mecánico F.J.T.B., de 26 años; M.N.M.G. de 20 años, y E.E.O.C. de 24 años, ambos propietarios de emprendimientos de comida rápida, enfrentaron este martes audiencia de formulación de cargos, oportunidad en que el fiscal Felipe Aguirre dio a conocer pormenores de la investigación que llevó a su detención.

De acuerdo a lo señalado por los propios involucrados, decidieron acudir por su cuenta a la Primera Comisaría tras enterarse que estaban siendo investigados.

De acuerdo a los hechos relatados por el fiscal Aguirre, la noche del 26 de octubre pasado, la víctima se encontraba realizando labores de delivery, cuando en su camino se topó con el vehículo Chevrolet Spark que ocupaban los imputados.

Supuestamente, dicho móvil habría interrumpido el paso del auto de la víctima, volviéndose cada vez más tensa la situación hasta que, entre las calles Mardones y Capitán Guillermos, específicamente en el pasaje Martín Gusinde, los imputados habrían tomado contacto con el vehículo del denunciante, descendiendo M.N.M.G., quien se habría trenzado a golpes con el afectado, sumándose a dicha dinámica F.J.T.B., mientras E.E.O.C. ocupaba el puesto del conductor del Chevrolet Spark para escapar del lugar.

Tendido en el piso el afectado, el sujeto de 26 años habría sido quien se subió al vehículo Chevrolet Sail de la víctima, escapando los dos automóviles del lugar.

A raíz de lo anterior, el denunciante resultó con lesiones graves en su rostro, consistentes en fractura nasal y perdida de piezas dentales.

Decisión judicial

Si bien todo parece haber sido originado por una riña que se salió de control, hechos en los cuales los detenidos tuvieron diferentes grados de participación, el fiscal Aguirre solicitó la prisión preventiva para los tres implicados, considerando que la gravedad del delito y la alta pena que arriesgan de acreditarse su participación, hace entender que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El magistrado Cristian Armijo fue quien tomó la decisión final respecto de la suerte judicial inmediata de los imputados, determinando que M.N.M.G. y F.J.T.B. fueran enviados a prisión preventiva mientras dure la investigación. En tanto, E.E.O.C. quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo regional mientras se desarrolle la restante recopilación de antecedentes, para lo cual se fijó un plazo de 4 meses.

Cabe subrayar que durante la audiencia no se estableció del todo que E.E.O.C. tuviera una participación directa en las lesiones o en el robo del vehículo, circunstancias que tuvo en consideración el juez Armijo para no acceder a su encierro preventivo, ya que todo apuntaría a que estuvo en el lugar y en el momento equivocado con personas que no actuaron correctamente. Sin embargo, la Fiscalía apeló dicha determinación en audiencia, por lo que ese imputado de igual manera quedó detenido hasta que la Corte de Apelaciones decida su situación judicial.