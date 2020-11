PTA. ARENAS: Juez desestimó liberar de prisión a indonesios imputados por violar a una Tens

El defensor Ramón Bórquez exhibió fotografías, en las que se mostraba a la víctima compartiendo y siendo besada por uno de los imputados. Además expuso las versiones de sus representados. (El Pingüino)

Una audiencia de revisión de prisión preventiva se efectuó durante la tarde de ayer, a solicitud del defensor penal Ramón Bórquez, con el fin de presentar nuevos antecedentes que servirían para librar de la cárcel a sus dos representados de nacionalidad indonesia, identificados como Septian Agung Wilando y Abdul Kadir. Ambos fueron denunciados por violar en conjunto y por la fuerza a una Técnico en Enfermería (Tens), que cumplía labores en una residencia sanitaria, en la que ambos imputados alojaban por estar en cuarentena tras ser detectados como positivos de Covid-19.

Respecto a los nuevos antecedentes, el defensor dio a conocer la versión de ambos imputados, ya que hasta entonces no han declarado. En el testimonio de Abdul se señaló que no sería cierta la denuncia en su contra, quien a la víctima le pasó su celular para pedir comida, iniciándose una conversación entre ambos, y luego le solicitó tomarse una “selfie”, a lo que accedió la profesional. Tras ello, el asiático le ofreció ir al baño para tener relaciones sexuales, aceptando –supuestamente- la joven, siendo el acto consentido.

En ese instante, Septian golpeó la puerta, con la intención de unírseles, lo que habría incomodado a ésta. “Si me obligan a hacerlo con él, yo voy a llamar a la policía”, le habría indicado –según relató Bórquez-. Pese a ello, Septian la abrazó pero ella lo rechazó, yéndose de la habitación de “forma normal”, para finalmente ser detenidos. Respecto a la declaración del otro imputado, el defensor dio cuenta de sustancialmente lo mismo a lo antes indicado.

“Cuestionamos la existencia de antecedentes que justifiquen el hecho punible imputado, específicamente la violación, porque en esta causa hay dos versiones que están en conflicto”, indicó el defensor, cuestionando la denuncia de la víctima, desestimando la participación de Septian y reconociendo que Abdul tuvo relaciones sexuales consentidas con la joven.

Fotografías

Además, el abogado exhibió cuatro fotografías, en las que se mostraba a la víctima sonriendo, compartiendo sin mascarilla ni distancia física y siendo besada por Abdul, además de posar con otros pacientes de la misma nacionalidad.

“Estas fotografías en que aparece la denunciante con mi representado dan cuenta que existía una relación que era mucho más allá que solamente de profesional de la salud y paciente. Estos sí son elementos que permiten razonablemente entender que la versión de mis representados es relevante y da sustento a sus relatos”, prosiguió.

Por otro lado, el fiscal Fernando Dobson y la abogada querellante Natacha Oyarzún, se opusieron a lo pedido, al indicar que las pruebas presentadas no constituyen elementos de relevancia que lleven a entender que no subsisten los motivos que justificaron la imposición en su momento del encarcelamiento de ambos, señalando que la versión de los sujetos no es válida ni legal, y que aún existen diligencias pendientes. Tras deliberar por algunos minutos, el magistrado no accedió a lo pedido por la defensa, y decidió mantener tras las rejas a los imputados indonesios.