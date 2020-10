PTA. ARENAS: Madre denunció que hijo fue asaltado con pistola y cuchillo en calle Gaspar Marín

La mujer narró cómo su hijo fue asaltado por dos sujetos, mientras se encontraba con un amigo comprando en el sector poniente. (El Pingüino)

En medio del programa donde los auditores de Pingüino Radio realizan denuncias, se recibió el llamado de Mónica. Una madre afligida que se contactó con nuestra emisora para realizar una denuncia.

Y esto a raíz de que su hijo, un joven trabajador, fue víctima de un nuevo hecho delictual en la capital regional.

Al inicio de su relato, la mujer manifestó que el martes antes de las 19.00 horas, su hijo fue abordado junto a un amigo, siendo intimidado con una pistola en la cabeza y su amigo con un cuchillo para entregar todas sus especies, esto en cercanías de un Almacén situado en calle Gaspar Marín, en el sector poniente de Punta Arenas.

“Ayer (martes) mi hijo fue a comprar a un negocio llamado Torres del Paine en calle Gaspar Marín, un poco antes de que cierren, y fue asaltado por un auto negro. Eran dos personas, entraron a la parte de atrás de un auto. Mi hijo andaba con un amigo, había ido a comprar porque el trabaja afuera de la ciudad, fue comprar sus cosas, cigarros, útiles de aseo y fue asaltado. Fue como a las seis y media de la tarde, uno le apuntó a la cabeza con un arma, y el otro con un cuchillo se lo puso al cuello al chofer (al amigo). Le quitaron todo, su plata, su celular, todo. Había ido a la PDI, mi otro hijo lo acompañó y después fue a Carabineros. Vamos a ver si alguien tiene cámara, para ver qué se puede hacer, mucha gente lo vio y nadie hizo nada”, narró la madre afectada por lo ocurrido.

Destacó que su hijo sufrió un golpe en la cabeza luego de que el sujeto que lo amenazó, lo golpeara en la cabeza con la pistola.

“No lo llevaron a constatar lesiones, era un auto negro, a pleno día. El auto se estacionó atrás, como ellos andaban con gorro y mascarilla no se le ve la cara, entonces no se sabe quién fue. El vino muy mal, estaba llorando, él va a tener que hablar con la empresa y decir que no podrá embarcarse”.

“Esta situación la hago pública para que la gente tenga cuidado, porque uno no sabe a quién le pueda pasar algo”, concluyó.

Este hecho se suma al asalto que ocurrió en Avenida Frei, donde un hombre fue asaltado y despojado de su dinero, celular y su auto, no registrándose detenciones por este último caso.