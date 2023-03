Cristian Fernández Mendoza se encuentra cumpliendo una pena en la cárcel de Punta Arenas por robar un vehículo, por lo que debe permanecer en el recinto penitenciario por 20 meses. (El Pinguino)

Ayer en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el reo fue formalizado por intentar sobornar a un gendarme.

En la audiencia, la fiscal Romina Moscoso informó al sujeto que se inició una investigación en su contra por el delito de soborno, detallando que los hechos ocurrieron el 12 de enero de 2022, aproximadamente a las 21 horas.

La persecutora indicó que el gendarme se encontraba realizando sus funciones habituales en el Centro Penitenciario de Punta Arenas, cuando es contactado por el imputado, Cristian Fernández Mendoza, el cual le manifiesta al funcionario a través de la ventanilla de su celda lo siguiente: “cabo, ¿cómo estamos para entrar un teléfono?”, exhibiéndole dinero en efectivo, para lograr su cometido.

La fiscal Mosco relata que el gendarme rechaza inmediatamente el ofrecimiento y procede a dar aviso a su superior respecto de lo ocurrido, iniciándose una investigación y los procesos legales pertinentes.

Respecto a la medida cautelar, la persecutora solicitó el arresto domiciliario nocturno. En el entendido que el imputado se encuentra cumpliendo una pena, indicó que el resguardo requerido entre en vigencia al momento de existir una variación en la libertad del reo.

“Haciendo presente que el imputado se encuentra cumpliendo una pena por 20 meses, donde el legislador procesal penal se pone en el caso de la improcedencia de algún tipo de medida cautelar en cuanto a privación de derechos, y teniendo en consideración que no se ha acredito la concesión, el tiempo y la forma en que el reo pueda ser candidato a algún beneficio intrapenitenciario, entendiendo la libertad condicional que no sabemos, el Tribunal no puede hipotetizar en cuanto un escenario diferente. Por lo tanto no ha lugar a la medida cautelar”, resolvió el juez de Garantía, Ricardo Larenas.

Se acordaron 90 días para el cierre de la investigación.