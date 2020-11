PTA. ARENAS: Sernameg se querelló contra sujeto que intentó asesinar a su expareja estrangulándola

“Te voy a matar, ya que no lo logré la primera vez”, le habría dicho Héctor Leuquén Tecay a la víctima, quien tras ser agredida en reiteradas ocasiones, pudo activar la llamada de emergencia al servicio gubernamental, logrando que Carabineros llegara al lugar y le salvara la vida, deteniendo al imputado. (El Pingüino)

Una querella criminal por el delito de femicidio en grado de frustrado interpuso esta semana el departamento jurídico del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) en contra de un sujeto que actualmente se encuentra privado de libertad en la cárcel de Punta Arenas, luego que a inicios del mes pasado fuera detenido tras intentar asesinar a su exconviviente.

El hecho ocurrió a la una de la madrugada del 4 de octubre, cuando la víctima se encontraba en su domicilio emplazado en la población Fitz Roy, momento en que alguien tocó el timbre. Al asomarse por la ventana para verificar quién era, la mujer observó al individuo identificado como Héctor Leuquén Tecay, quien le gritaba que abriera la puerta porque quería hablar con ella.

Angustiada por esta situación y con evidente miedo, la afectada activó la llamada de emergencia del Sernameg y personal de Carabineros se constituyó raudamente en el sitio del suceso, lo que implicó que el individuo se diera a la fuga.

Siete horas después, la mujer escuchó ruidos que provenían desde el exterior, pensando que un perro estaba rompiendo la bolsa de basura, motivo por el cual abrió la puerta y en dicho momento, el querellado, que se encontraba escondido, la sostuvo por el cuello, presionando dicha parte del cuerpo y violentamente ingresó a la vivienda, desplazando a la víctima sin soltar su cuello.

Según se detalla en la acción penal, mientras el sujeto intentaba estrangularla, le gritó “te voy a matar, ya que no lo logré la primera vez, no lo he podido lograr”. Pese a ello, la mujer agredida intentó que éste la soltara, apretando sus brazos, pero no podía, cada vez le costaba más respirar, mientras el querellado seguía gritando, insultándola y amenazándola.

Sin embargo, logró soltarse y activar nuevamente la llamada de emergencia, empujando a Leuquén Tecay y en dicho momento, este comenzó a golpearla con patadas en el estómago y cerca de las costillas, para luego tomarla de los brazos y azotarla contra la pared, agrediéndola reiteradamente. Mientras continuaba la golpiza, se observaron las luces de Carabineros, lo que derivó que éste la soltara y finalmente fuera detenido por los funcionarios policiales.

Producto de la agresión, la ofendida sufrió múltiples lesiones en cabeza, cuello, tórax, cara y extremidades.

“Los hechos expuestos, cargados de actos que vulneran las garantías fundamentales de nuestra representada, como su integridad física y psíquica, deben ser sancionados en forma ejemplar, en concordancia con la normativa vigente, tanto nacional como internacional, como la CEDAW y la Convención Belem Do Pará, ratificada por Chile, que impone obligaciones al Estado en el sentido de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, se extrae del documento.

Por todo lo anterior, desde el servicio gubernamental se pide que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público, además de que se cite a declarar a los testigos que presenciaron los hechos, incluido el personal médico y/o paramédico que atendió a la víctima, como también a los funcionarios que efectuaron la detención del sujeto, a fin de que declaren sobre las circunstancias de esta, la participación del imputado y su actitud posterior.