PTA. ARENAS: Vuelven a la cárcel dos sujetos con nutrido prontuario imputados por tráfico de nueva droga sintética

Una encomienda proveniente de Canadá con más de 14.800 estampillas de 2C-B llegó al domicilio de Luis Carrasco, y donde presuntamente el destinatario era su amigo Derek Medina. El primero de ellos había recibido la libertad condicional en enero de 2018 y también se le imputó un delito de almacenamiento de material pornográfico infantil. (El Pingüino)

Luego que la noche del viernes el Ministerio Público solicitara ampliar la detención de dos imputados por el delito de tráfico de drogas, pasadas las 10,30 horas de ayer se realizó la audiencia de formalización respecto de Luis Alberto Carrasco Miranda, de 41 años, y Derek Nicolás Medina Hernández, de 26 años.

Según los antecedentes expuestos por el fiscal Manuel Soto, ambos sujetos fueron detenidos en un domicilio de calle Las Heras, siendo el primero de ellos a las 11,36 horas, tras recibir una encomienda que contenía un sobre con cerca de diez mil dosis de 2C-B, sustancia ilícita que nunca antes había ingresado a Magallanes.

Fue en ese contexto que personal de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), mediante la autorización voluntaria del propietario del inmueble, procedió a ingresar a la vivienda del imputado, hallando más de 4.800 estampillas de la misma droga.

Cabe señalar que el destinatario de esta encomienda era el segundo imputado, quien se apersonó en el referido domicilio a las 12,50 con el fin de ir a buscar el sobre, y al recibirlo fue aprehendido por los funcionarios policiales.

Medina Hernández también autorizó para que se hiciera el ingreso a su domicilio de calle Franco Vianco, lugar donde se encontraron dos bolsa con 8,5 gramos de cannabis sativa y tres estampillas de 2C-B.

Fue así que tras avanzados las primeras diligencias investigativas, la PDI revisó el celular de Carrasco Miranda con la finalidad de encontrar elementos vinculados con los hechos, momento en que se constató que el imputado almacenaba en el dispositivo dos videos de pornografía infantil.

Antes de que el persecutor solicitara la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, este último imputado renunció a su derecho a guardar silencio y declaró formalmente, expresando que: “yo no tenía idea de qué se trataba lo que había en el sobre, de la PDI me dijeron que sabían que venía para Derek, y que lo llamara para que él lo viniese a buscar, y así poder ayudar con la investigación. No se trata de echarle la culpa al resto, sino de aclarar que por el miedo que tuve hice lo que se me pidió que tenía que hacer. Yo no me puse de acuerdo con Derek por este tema de drogas, él nunca me dijo que le llegaría un paquete con drogas. No es que lo esté culpando a él, pero estoy seguro de lo que estoy diciendo”.

Tras ser interrogado por los defensores, Carrasco indicó que con Medina se conocen desde la cárcel, que al momento de recibir la encomienda él supuestamente había firmado debido a que ésta venía a su nombre y con su dirección, y que nunca había realizado ninguna gestión para solicitar algún encargo proveniente de Canadá.

Fundamentos

Posteriormente, para sustentar la petición de encarcelamiento de ambos individuos, el fiscal relató que la droga había sido descubierta por personal de Aduanas en el aeropuerto de Santiago, donde la prueba de rigor arrojó que entre las sustancias que formaban parte del encargo se verificó 25N-Nbome, THC y clorhidrato de cocaína

Asimismo dio cuenta del resultado de los informes periciales, además de una serie de declaraciones, entre ellas de un oficial de la PDI, en la cual se develó que 15 días antes a los hechos acontecidos Medina le hizo entrega a Carrasco de una bolsa contenedora de láminas, solicitándole que las guardara, a lo que éste accedió.

Ambos imputados se conocieron hace seis años al interior de la cárcel de Punta Arenas, cuando cumplían distintas condenas, y desde ese entonces que forjaron su amistad. En el caso de Carrasco, éste siempre negó en todo momento conocer el contenido de la referida encomienda.

“Desconocía totalmente que Derek se estaba aprovechando de nuestra amistad para utilizar mi domicilio particular como lugar de acopio y recepción de droga”, precisó.

Nutrido prontuario

Recordó también el fiscal que ambos sujetos mantienen un nutrido prontuario delictual. En el caso de Derek Medina registra una condena por infracción a la Ley de Drogas, además otra por lesiones graves gravísimas y otra por lesiones menos graves. Respecto a Luis Carrasco, este cuenta con tres sentencias por delitos de abuso sexual, de los años 2006, 2014 y 2015. Pese a aquello, en enero de 2018, éste fue beneficiado con la Libertad Condicional.

Al respecto, el defensor de este último, Guillermo Ibacache, se opuso a lo pedido, aseverando que su representado nunca supo el contenido de la encomienda, que es deber de la Fiscalía investigar quién habría realizado la compra a la nación norteamericana, y que en la entrega controlada del sobre se habría cambiado el contenido original por otra droga.

No estaba a nombre suyo

En tanto, el abogado Leonardo Vallejos, representante de Medina, enfatizó que no existirían antecedentes que vincularan a su cliente con algún delito anterior de tráfico de drogas, que el encargo y todo el operativo de traslado estaba a nombre del otro imputado y de su domicilio, y que con el surgimiento espontáneo de querer cooperar, Carrasco habría delegado la responsabilidad a su representado.

Otro de los argumentos fue que en 2018 se detectó un envío de 2 estampillas al domicilio de Carrasco, lo que no tendría vinculación con Medina.

Pese a lo anterior, el magistrado Juan Villa optó por enviar a la cárcel a ambos individuos, tanto por el delito de tráfico de drogas como, en el caso de Carrasco, por el almacenamiento de pornografía infantil, estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.