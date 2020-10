RÍO GALLEGOS: Asaltaron y golpearon a un hombre

Sucedió cerca de las 21:00 de ayer, en la esquina de las calles Zapiola y Estrada, cuando dos jóvenes fueron abordados por otros dos y comenzaron a golpear a uno de ellos. El amigo de la víctima contó lo que sucedió y deslizó que pudo ser la familia que lo escrachó. (Tiempo Sur)

En la noche de ayer, cerca de las 21:00 el personal del Comando Radioeléctrico recibió un llamado telefónico, en el cual les informaban que dos sujetos habían golpeado a otro en la esquina de las calles Zapiola y Estrada.

Inmediatamente el personal se dirigió al lugar mientras daban aviso a sus pares de la Comisaría Segunda, por jurisdicción.

Cuando los efectivos llegaron, observaron a un hombre sentado en la vereda con la cabeza ensangrentada, por lo que solicitaron una ambulancia en el lugar.

En tanto otra comisión buscó a los sospechosos, lograron demorar a uno de éstos en cercanías del lugar del hecho, mientras se seguía rastrillando la zona en busca del segundo agresor.

Testimonio

Mientras esperaban la llegada de la ambulancia, Jesús, amigo de Elías quien fue golpeado, contó cómo sucedieron los hechos. Según contó el joven, ellos habían finalizado su jornada laboral y cuando llegaron a la esquina ya mencionada “los estaban esperando, nosotros pasamos al primero y el siguiente se nos tiró encima y nos asaltaron con el de atrás”, explicó y siguió contando: “Yo salí corriendo pidiendo ayuda y salieron a correrme a mí, a mi amigo no sé lo que le pasó, no vi lo que le estaban haciendo”. Jesús contó que fue a la casa del hermano de Elías (el hombre golpeado), a decirle que lo habían golpeado”, al ser consultado si a él le habían hecho algo aseguró que “uno de ellos me apuntó con algo cuando salí a correr”.

Más adelante comentó que a Elías le hicieron un escrache y aseguró que “fue un mal entendido todo eso, nosotros ya fuimos a dar nuestra parte de la denuncia” y añadió: “No sé si fue la misma familia, pero bueno”, concluyó.

En esos momentos llegó la ambulancia, cuyo médico lo revisó y lo trasladó al nosocomio, donde al cierre de esta edición aún continuaba siendo atendido, por lo que no se supo el tipo de lesiones que sufrió.

Detenidos

En cuando a los sospechosos demorados, ambos fueron trasladado a la dependencia, donde se los identificó y se pudo saber que uno tendría 42 años y el restante 48, quienes quedaron aprehendidos, hasta saber si el herido realizará algún trámite en contra de los agresores y cuente lo sucedido.

En el lugar se realizaron las pericias del caso, junto al personal de la División Criminalística. Por el hecho se dio aviso de lo sucedido al Juzgado de Instrucción de turno.