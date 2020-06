RÍO GALLEGOS: Caso Maldonado: segunda denuncia, el pedido para que no intervenga el municipio y el abogado del edil

A la denuncia presentada hace una semana por la madre de una menor de 9 años, se sumó otra, cuya víctima tendría 10 al momento del abuso. El concejal pidió licencia. El lunes se define su futuro. La Justicia actúa y Niñez ya asiste a las menores. (La Opinión Austral)

La situación en torno al presidente del Concejo Deliberante de Río Gallegos se ensombrece. El sábado, en horas de la madrugada, otra mujer se presentó para denunciarlo por abuso sexual contra una menor de edad.

El caso generó un cimbronazo en la sociedad e hizo volver en sus pasos a funcionarios y funcionarias que en la víspera manifestaban su apoyo incondicional a Emilio Maldonado.

Eran las 00:15 del sábado, cuando la mujer -a quien identificaremos como ‘D’- fue a la Comisaría Sexta de esta capital para decir que en 2018, su hija también había sido abusada por Maldonado, y que no hicieron la acusación porque su esposo no estaba convencido ya que los une una relación de fuerte amistad. Sin embargo, al saber del escándalo desatado el viernes, no tuvo opción más que creerle a su hija, que entonces tenía 10 años.

En esta oportunidad, la madre denunciante sostuvo que, en abril de 2018, su hija acompañó a Maldonado -quien es su padrino- a la casa que estaban cuidando en el barrio San Benito, y que cuando la madre de éste se fue, aprovechó para pedirle que se sentara encima de él en la habitación. La niña se negó y hubo un violento forcejeo en el que la manoseó.

Esta segunda denuncia fue una bomba. Las madres que denunciaron se pusieron en contacto para darse fuerzas en este proceso que recién comienza. Y dejó en off side a varios funcionarios y funcionarias que durante la noche del viernes, manifestaron su apoyo incondicional a “Buba”, como llaman al edil.

Una de las voces más contundentes al respecto la tuvo el concejal Leonardo Fuhr, quien solicitó la renuncia de su par: “Siendo coherente con el cargo por el que fui elegido por el voto popular me demandan dejar de lado mis afectos personales, y acordarme de mi Doctrina Peronista que dice “en la Argentina de Perón los únicos privilegiados son los niños”.

Por otra parte, el bloque opositor, integrado por la concejal Daniela D’Amico, Pedro Muñoz y Leandro Roquel, pidió una extraordinaria, que se fijó para mañana lunes, cuando se decidirá la aceptación de la licencia de Maldonado y quizás, su separación del cargo.

Mientras tanto, existen cuestionamientos al accionar de la Justicia. Recién luego de que los hechos salieron a la luz con la publicación en redes de la madre de la primera víctima, se dio intervención a las áreas de Niñez y de la Subsecretaría de la Mujer que están brindando contención a las familias.

Ayer, una consigna policial se acercó al domicilio que el concejal comparte con su madre, para notificarlo de la existencia de la segunda denuncia, hacerlo fijar domicilio y comunicarle la vigencia de una restricción perimetral.

Será clave en la continuidad de la causa lo que declaren ambas menores en la Cámara Gesell.