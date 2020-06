RÍO GALLEGOS: Exclusivo: Denunciaron al concejal Emilio Maldonado de abusar a una nena de 9 años

Una mujer de la capital de Santa Cruz denunció que el presidente del Concejo Deliberante Emilio Maldonado abusó de su hija. El viernes pasado la niña entró en una crisis de llanto y se animó a contar lo que le había hecho. “Me dijo que la tocaba”, dijo la madre. (La Opinión Austral)

Eran la 1 de la mañana del viernes 19 de junio cuando la nena de 9 años soltó el llanto contenido desde hacía varios meses. Se resguñaba las rodillas sin parar y las lagrimas no dejaban de caerle.

La mamá estaba en la cocina y la escuchó pero pensó que era porque le había quitado el celular para que se durmiera. Pero el llanto no paraba y fue a verla a la habitación. “Mamá, Emilio me tocaba, me tocó muchas veces”, le respondió.

“Yo no lo podía creer, quedé en shock. lo primero que hice fue salir de la pieza y llamar a mi mamá y yo lloraba”, dijo la mamá Roxana en Radio LU12 AM680 de Río Gallegos.

Emilio es Emilio Maldonado el concejal de Río Gallegos electo en octubre de 2019, que al inicio de la sesiones fue elegido por sus pares como presidente del cuerpo.

La mujer fue a la Comisaría de la Mujer a radicar al denuncia pero desde allí las acompañaron a la Comisaría Sexta. “En la Sexta me atendieron, pude decir todo y la hicieron hablar a mi hija, lo que me pareció raro”.

En el acta judicial consta que la nena denunció dijo que Emilio Maldonado “le toca sus partes íntimas, la manoseaba y frotaba su mano en sus partes íntimas” y que eso ocurrió al menos 5 veces desde septiembre de 2019, cuando iba a su casa.

Cuando terminaron de hacer la denuncia Roxana pensó que le iban a hacer pericias con el médico o algo pero las mandaron a la casa y les dijeron que se iban a comunicar con ella.

Según pudo saber el concejal fue notificado por la Justicia acerca de la denuncia pero se desconoce al momento si se presentó.

Roxana hizo pública la denuncia porque desde que se presentó a la comisaría su hija no recibió contención de ningún tipo. “Fui a Fiscalía mi hija se está lastimando y necesita ayuda”.

“Yo admiraba a esa persona. Lo teníamos allá arriba por ayudar a tanta gente. Él nos ayudaba mucho económicamente. Eramos muy amigos, yo iba a su casa, nos invitaba a comer”, afirmó consternada.

Cuando la niña se animó a contar no dudó en hacer la denuncia. “Tengo miedo pero tengo todo el apoyo de mi familia y de la familia de mi hija. Me decían ‘hacé la denuncia porque va a quedar impune’ y la verdad que sí porque no puede ser que no me den una psicóloga”, afirmó.

“Tengo miedo de que me pase algo, de que la gente que a él lo quiere y lo admira me haga algo pero trato de no demostrárselo a mi hija para que ella sea fuerte”.

El posteo de Roxana en su cuenta de Facebook

DIFUNDIR POR FAVOR!!!

Hola mi nombre es Perea Roxana, y necesito hacer esta denuncia PUBLICA, debido a que por los medios legales y judiciales no me quieren escuchar, me tienen a las vueltas con un tema gravísimo que involucra a mi hija menor de edad, de tan solo 9 años.

Hace 5 años tenía una relación de amistad tanto conmigo como con mi familia, esta persona a la cual quiero DENUNCIAR, El mismo ya tiene echa la denuncia judicial. No sucedió nada extraño hasta el año pasado en el mes de septiembre del 2019, en donde luego de haber estado distanciado por un año retomamos la amistad teniendo yo 7 meses de embarazo. Para mí no había nada extraño hasta la semana pasada, para mí él era un amigo incondicional el cual debido a su puesto político e influencias me brindaba mucha ayuda, sin yo pedírsela.

Mi hija de 9 años de edad, había comenzado a comportarse de manera extraña, y yo asumí a que eran celos debido a que su hermanita había nacido y tiene pocos meses de edad. Pero todo cambio cuando el día viernes 19 de junio del 2020, alrededor de las 1 de la madrugada mi hija mayor entro en una crisis de llanto y comenzó a rasguñarse las rodillas, y me decía que sentía mucho miedo y vergüenza de lo que pudiera llegar a pasar, con lágrimas en los ojos me confeso que ese amigo incondicional LA TOCABA, y como pude porque estaba en shock le pedí detalles para poder estar segura así lo denunciaba, me confeso que fueron varias veces, y que no dijera nada que era solo un juego. Ahí fue donde entendí el porqué de su comportamiento tanto con mis hermanos como con su papá empezó a sentir rechazo no los quería ver y les pegaba. Mi hija a la única persona que le conto fue a su mejor amiguita menor de edad, a la que recurrí y busque desde q me entere, para corroborar lo que mi nena me conto, ella era su confidente, y no la dejo ni a sol ni a sombra, la acompañaba y no se despegaba de su lado.

Lo siguiente que realice fue dirigirme a LA COMISARIA DE LA MUJER, en la cual me dijeron que me llevaban ellos mismos a la comisaria SEXTA a radicar la denuncia por la jurisdicción del Domicilio de la persona ésta (si se le puede llamar así), en la SEXTA me tomaron la denuncia, en donde mi hija conto todo nuevamente pero ahora a los policías, de las diferentes ocasiones en donde este señor abuso de ella. En la comisaria tomaron la declaración pero no realizaron nada más, a mi hija no la vio un médico ni nada, solo declaración. Necesito con urgencia que se realice la cámara gesell, que la vea un psicólogo ya que ella cuando se acuerda se lastima, y que este caso no quede impune, que se haga justicia, no quiero que por que él sea político y tenga influencias archiven esta denuncia y mi hija no sea escuchada, o que peor se vuelva a repetir con más niñas o mujeres.

El nombre de este sujeto AL CUAL DENUNCIO JUDICIALMENTE Y PUBLICAMENTE DE LLAMA EMILIO MALDONADO, Presidente del Consejo Deliberante, participa en la unidad básica SABER QUE SE PUEDE.

Yo sé que mucha gente no me creerá y se pondrá en mi contra, me difamaran, debido a que él ha ayudado a mucha gente y tiene influencias políticas a la cual le temo también. Pido respeto por mi hija y por mí si se expresan frente al tema. Tengo miedo pero quiero que se HAGA JUSTICIA!!!

EMILIO MALDONADO PEDOFILO ABUSADOR DE MENORES!!!