Esa fue la solicitud de pena que realizó el fiscal Federico Heinz en torno al suceso que se registró en el año 2020 en Río Gallegos. El tribunal valoró la prueba y dictó sentencia tras una breve deliberación. (laopinionaustral.com.ar)

Un violento suceso se registró en Río Gallegos, cuando las bajas temperaturas y la cuarentena estricta en el marco de la lucha contra el COVID, cuando un joven fue dejado a su suerte, desnudo en la vía pública.

El hecho fue uno de los más resonantes que se registraron en el último tiempo porque, además de las bajas temperaturas, se conocieron detalles sobre las circunstancias en las que se había registrado el violento episodio.

Todo se registró en el interior de una morada ubicada en la manzana L del barrio Madres a la Lucha, en una madrugada a mediados de julio del 2020 cuando un hombre estaba con sus hijos y un amigo de ellos consumiendo bebidas alcohólicas cuando, en un momento dado, “se desconocieron”.

El padre golpeó al amigo de sus hijos y ellos se sumaron al ataque. La víctima, un chico de apenas 19 años de edad, terminó con el tabique fracturado, despojado de sus prendas de vestir y sin su teléfono celular en la calle de tierra congelada.

El principal sospechoso, un hombre de apellido Soto, fue detenido momentos después al igual que uno de sus hijos. En tanto que el menor de edad, luego se presentaría por sus propios medios en la Comisaría Quinta.

El tiempo pasó y la causa quedó como “lesiones graves y robo”. El debate se hizo en horas de la mañana de este viernes en el recinto de la Cámara Oral. A juicio solo llegaron como imputados y procesados Soto y el hijo que había sido detenido junto a él.

En una valoración de pruebas algo escueta, el fiscal Federico Heinz solicitó una pena de tres años de prisión efectiva contra el padre, no así contra su hijo ya que no se encontró acreditada con certeza su responsabilidad penal, es decir, no hubo suficiente evidencia para quebrar el estado de inocencia.

Tras una breve deliberación, el tribunal valoró los pedidos y decidió imponer la pena solicitada por la Fiscalía. Cabe remarcar que Soto ya viene cumpliendo la pena y podría ser liberado en el próximo tiempo.

Dato curioso

No es la primera vez que tanto la víctima como los acusados están en las noticias policiales. Según pudo saber este diario, el damnificado del caso del 2020 ahora está siendo investigado por haber -presuntamente- atacado a uno de los Soto con un machete de grandes dimensiones, en un episodio que se registró hace pocas semanas.

Respecto de esa causa, todavía está en etapa de instrucción y la Justicia continúa buscando evidencia.