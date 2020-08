RÍO GALLEGOS: Madre pide justicia por su hijo abusado hace más de un año

La denuncia fue radicada en abril de 2019 y la madre escribió un descargo al no tener respuesta de la justicia. (Tiempo Sur)

Una mujer hizo público el abuso sexual que sufrió su pequeño hijo por parte de su padre. El hecho, según consta en la denuncia, fue en abril del 2019, cuando el sujeto se llevó a su hijo de dos años –en ese momento- y luego lo regresó con la madre. Ella en ese momento, cuando intentó bañarlo, el nene lloraba y le decía que le dolía la colita y el paladar. Al ser examinado se constataron varias lesiones, por lo que la mujer se presentó en la Comisaría Segunda de Las Heras y radicó la correspondiente denuncia.

Hoy a más de un año del hecho y de la denuncia, la madre publicó que hasta el momento su hijo no obtuvo justicia.

En el posteo que publicó en la red social Facebook, manifiesta: “Este tipo, papá de mi hijo, se llevaba a mi bebé como correspondía los días de franco (eran 5 días que tenía) nunca se lo dejaba todo el franco, siempre era un día y me devolvía al nene. Esta vez se lo dejó los 5 días. Cuando lo fue a dejar lo llevó con un ibuprofeno, el nene estaba con contractura en el cuello, me señalaba que le dolía el paladar y le sangraba su colita, a lo que lo llamé para preguntarle que le había pasado al nene, en lo que me dice ´no puede hacer caca hace 2 días´. Mi hijo no quería que lo toque, ni siquiera para cambiarle el pañal, ni bañarlo, solo lloraba. Voy a la comisaría hacer la denuncia correspondiente, me llevan a la guardia, estaba el Pediatra Dr. Moreno y la infectóloga, Dra. López, lo revisaron y demás. ¿Qué me dijeron? ¡Que mi hijo había sido ABUSADO, no una sola vez, reiteradas veces!

Me mandan a la Forense de Truncado en lo que ella reafirma y da el SÍ de ABUSO.

Esta basura anda en la calle como si nada y sigue trabajando.

LA JUSTICIA nunca hizo, ni hace NADA.

NO SÉ QUÉ MÁS ESPERAN!!

A mí me tuvieron 30 días bajo restricción domiciliaria y él en la calle como si nada.

Tuvimos un careo en el juzgado, donde ni él ni su abogado, que en ese momento lo representaba se presentaron.

No satisfecho con eso AHORA nos ve en la calle y nos tira el auto encima. ¿La policía qué dice? ‘Que no me pueden tomar la denuncia porque no tengo pruebas de lo que hace´. ¡No tengo vida ni mi hijo!

¿Por qué hago esto público recién ahora? Por MIEDO, porque estoy SOLA sin el Apoyo de nadie. LO ÚNICO QUE PIDO ES JUSTICIA POR MI HIJO”, concluye el mensaje.