RÍO GALLEGOS: Maldonado preso: La jueza se lo comunicó a las madres y qué dijo el ex edil cuando fue detenido

La jueza Valeria López Lestón dispuso prisión preventiva para el ex edil el mismo día en el cual rechazaron la recusación de la magistrada que interpuso la defensa. “Esto era lo que esperábamos”, dijo una de las madres que ayer por la tarde realizaban un acampe afuera del Juzgado. “Soy inocente”, dijo Maldonado cuando fue detenido. La defensa realizará el pedido de excarcelación. (Tiempo Sur)

“Estábamos sentadas en el piso y salió la Jueza a decirnos que estaba en camino un patrullero para buscar a Maldonado. Nos quedamos mirando, porque no lo esperábamos tan pronto”, contó Roxana la primera madre que denunció por presunto abuso sexual contra su hija al ex edil Emilio Maldonado el pasado 20 de julio.

De esta manera, Carolina, la segunda madre que radicó también una denuncia, y Roxana se enteraron de lo que es una de las noticias del año en Santa Cruz: El procesamiento y prisión preventiva para el ex Concejal del Frente de Todos, que fue detenido en la Comisaría Sexta y luego fue trasladado a la Seccional Segunda para tomarle las huellas digitales.

“Soy inocente”, dijo Maldonado cuando fue detenido, quien fue procesado por abuso sexual reiterado agravado y abuso sexual con acceso carnal en concurso real.

Ayer por la tarde, ambas madres se encontraban afuera del Juzgado Penal a cargo de la jueza Valeria López Lestón. Habían acampado hacía solo unas horas cuando la magistrada en persona dio la noticia que ni los abogados querellantes ni la defensa esperaban que fuera resuelta esta semana.

De acuerdo a los plazos procesales, la Jueza tenía tiempo hasta la semana que viene para expedirse.

Ayer mismo, rechazaron la recusación de la Jueza que había interpuesto la defensa, al considerar que López Lestón mostró parcialidad en el caso al denegar medidas solicitadas, como la pericia médica a una de las niñas e indagatoria de la propia madre de Maldonado.

“La Jueza resolvió por la presión que había y porque el abogado de Maldonado no pudo estirar la causa. Ahora nos iremos a ver a nuestros hijos”, dijo Roxana.

Hoy las madres se reunirán con sus abogados patrocinantes “para hablar como sigue todo”.

“Esto era lo que esperábamos”, añadió.

“Nos sorprendió que fuera tan rápido, pero esto demuestra no solo que la Jueza sigue con la causa, sino que está más firme y ha valorado de forma correcta los elementos probatorios que tenía sobre la mesa para tomar esta medida, lo que nos pone contentos porque Maldonado ahora no podrá perjudicar a ninguna niña más, y esto lo veníamos pidiendo no solo los abogados y las madres, sino la sociedad en su conjunto”, dijo Máximo Ulloa, abogado de Carolina.

La Cámara Gesell realizada a ambas niñas, de 9 y 13 años, fue la principal prueba que la Jueza tuvo en cuenta.

El letrado marcó además que “fue un paso muy importante” pero que se debe remarcar “el esfuerzo de las madres durante estos días y la vigilia que realizarían afuera del Juzgado, siempre de manera pacífica pero con constancia, presencia y permanencia”.

“Creo que es un auto de procesamiento ejemplar porque por más que la hayan querido recusar, la Jueza tomó hoy mismo cartas en el asunto”, remarcó el abogado.

Ahora Maldonado estará detenido hasta la fecha de juicio, aunque la defensa ayer ya redactaba el pedido de excarcelación, fundamentado en que Maldonado “estuvo siempre a derecho”, y su libertad no atenta contra la causa ni existe peligro de fuga.

“En cuanto al juicio, será en otros plazos”, consideró el Dr. Ulloa.

Mencionó que los juicios orales “están muy parados” y puso de ejemplo el juicio por el caso Maíllo que todavía no se concreta. “Nuestro caso entra en uno más en la lista a lo que hay que agregarle la situación de pandemia”, destacó.

Desde la primera denuncia y hasta ayer, transcurrieron tres meses.

El caso Maldonado: Denuncia y detención en tres meses

-20 de junio: Primera denuncia de Roxana por presunto abuso sexual contra el ex Concejal

-27 de junio: Carolina también denuncia al ex edil luego de hacerlo público por medio de las redes sociales.

–29 de junio: Sesión extraordinaria para suspender a Maldonado de su banca. Ese día por la mañana el ex edil renuncia a la banca. Por la tarde en plena sesión, Carolina relata su denuncia y cuenta por qué temían que la Justicia no accione, debido a la cercanía del ex edil con el Intendente.

-8 de julio: El mediático caso obliga la Jueza a disponer para esta fecha la realización de la Cámara Gesell a ambas niñas.

-14 de julio: Primera marcha de las madres hacia el TSJ, el Municipio y el Juzgado Penal para reclamar celeridad en el expediente. Dos días antes, la Jueza dispone la indagatoria de Maldonado.

–16 de septiembre: Declaración indagatoria a Maldonado con escrache por parte de amigos y familiares de las madres. Debió salir custodiado del Juzgado.

-17 de septiembre: La defensa de Maldonado solicita pericia médica a una de las niñas e indagatoria de la madre del ex Concejal.

-18 de julio: Pericia psicológica a Maldonado.

-20 de septiembre: La defensa pide la recusación de la jueza López Lestón.

-24 de julio: Rechazan el pedido de recusación y el mismo día la magistrada dicta los autos de procesamiento con prisión preventiva.