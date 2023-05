Tras la denuncia realizada por redes sociales del comercio “Calavera No Chilla”, Radio Nuevo Día 100.9 dialogó con Lucas Doolan, propietario de la firma quien buscó alertar a otros comerciantes y a su vez pidió a las autoridades policiales y judiciales, acciones concretas para frenar las modalidades que se dan cada vez con más frecuencia. (eldiarionuevodia.com.ar)

Lucas Doolan, comerciante de Río Gallegos, propietario de la firma “Calavera No Chilla” dialogó con Radio Nuevo Día 100.9 acerca de dos situaciones que le tocó padecer en los últimos días, por un lado una ciber estafa por la que perdió más de 150 mil pesos y también, acerca de los constantes hurtos que se dan en los comercios por los cuales los propietarios de los distintos locales, se encuentran en estado de alerta y piden a las autoridades, acciones concretas para poder frenar la ola de robos que sufren y así evitar que derive en circunstancias más graves.

Ciber estafa

En primer lugar, el comerciante dio cuenta de lo sucedido con una compra web, sobre lo que detalló: “Cuando me entero del fallo de Mercado Pago en favor del cliente, entendí que ya no había más nada por hacer” y agregó: “Esto se dio mediante la página web donde se generó una compra y nosotros no tenemos mayor información sobre esa identidad de quien compró y de la tarjeta con la que lo hizo.”

Al respecto, Doolan buscó alertar a otros comerciantes y señaló: “Yo estoy seguro que no fuimos los únicos perjudicados, por eso buscamos alertar sobre la modalidad y que los comercios no se confíen.”

Robos en el local

Por otra parte, el comerciante capitalino habló respecto de los robos que se dan con mayor frecuencia en el último tiempo y detalló: “El lunes también sufrimos otro hecho en el local de avenida Kirchner donde dos mujeres ingresaron y se llevaron varias prendas, lo que conocemos como “mecheras” y estamos naturalizando eso y estamos cansados, hay que poner un parate a eso porque la justicia lo toma como leve pero no es leve que un pibe que todas las semanas roba en locales, generando este pensamiento que el comerciante es un gil y el flaco es un vivo” y agregó: “Los comerciantes estamos en contacto entre nosotros, me contaron que en un caso el ladrón a la semana siguiente pasó, abrió la puerta del comercio y se burló, en otro caso se robaron unas viseras y pasaron con las viseras puestas con las etiquetas a los días de robarlas.”

Asimismo, el empresario indicó que comunican lo sucedido “porque no son tiempos fáciles para nadie y para nosotros tampoco y se me va la cordialidad por momentos porque se exceden límites todo el tiempo y estamos re cansados” a lo que añadió: “Todo el tiempo pasa con pibes y eso debería preocuparnos , porque no lo había visto acá en Río Gallegos y tenemos que poder hablar con nuestros pibes y nadie tiene que celebrar lo que sucede.”

Por último, contó una experiencia vivida por una de las trabajadoras de su local, sobre lo que contó: “Una de las chicas que atiende me contó que uno de los pibes que nos robó se paró en la puerta, la miraba y se reía y no quiero caer en la crítica común, pero necesitamos que se hagan cosas con más celeridad porque me robaron un skate y la justicia me lo devolvió 11 meses después y genera mucha impotencia y violencia, entonces que vamos a esperar, que maten a un pibe a golpes porque se robó un celular, una cartera? No podemos esperar eso porque está mal, pero también está mal que no se haga nada.”