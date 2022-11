La madre de la víctima indicó que se encuentra a la espera de un juicio del que aparentemente será espectadora ya que no forma parte de la querella ni cuenta con un defensor propio. (eldiarionuevodia.com.ar)

Una vecina denunció a uno de sus hijos mayores por abusar sexualmente de su niña más pequeña. A principios de 2020 -cuando tenía tres años- la víctima relató a sus familiares las atrocidades que cometió su propio hermano. Tras esta confesión, su madre acudió rápidamente a la Comisaría Tercera y posteriormente a la Comisaría de la Mujer, lo que devino en un largo proceso judicial.

Desde que el abuso sexual fue denunciado, se le realizó una cámara Gesell y pericia forense a la menor de edad, cuyos resultados sirvieron para modificar la caratula de la causa. No obstante, y pese a estar intervenido, el acusado aún camina libre por las calles.

La madre de la víctima precisó que se encuentra a la espera de un juicio del que aparentemente será espectadora ya que no forma parte de la querella: ” Mi hija tiene su defensor, pero yo no. Hay un legajo del cual no sé nada, no me dieron los resultados de la cámara Gesell y tampoco tuve acceso a los expedientes”.

“A mí no me explicaron los derechos de mi hija, solo me dieron dos horas para que los lea en mi casa. Recién me entero que me tendrían que haber informado en la primera instancia de la causa que podía ser querellante, pero ahora resulta que ya es tarde”, reprochó.

Indicó que “la causa ya está en Cámara y estamos a fecha de juicio”. “Yo me entero que ya estaba todo hecho porque voy a Cámara a ver qué pasa todo el tiempo”, añadió.

Asimismo, expresó su indignación ante el hecho de que el acusado no permanezca detenido: “Antes del abuso, este chico había dejado un arma en las manos de mi hijo más chico y este la disparó. En el proceso que estábamos tratado de reconstruir la familia, él hace estas dos cosas y sale libre de todo”.

“Ahora está en la calle como si nada. No se pueden hacer oídos sordos porque mi hija se lo puede cruzar en cualquier momento”, sentenció.