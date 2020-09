RIO GRANDE “ASADOS ILEGALES” EL MUNICIPIO REALIZARÁ LA DENUNCIA PENAL

Two hands cutting piece of red beef meat with grill fork and grill knife on the barbecue net. Preparing medium-rare sinta steak on the asado grill.

A raíz de encuentros sociales ilegales, el Municipio denunciará penalmente la realización de dos asados ilegales que fueron corroborados por los llamados que realiza el equipo de salud municipales.

El intendente Martín Perez instruyó al área de Legal y Técnica del Municipio a que presente la formulacion de una denuncia penal a los efectos de que se investiguen dos hechos en los que se corroboró la realizaron de reuniones no permitidas por normativas nacionales y provinciales. El saldo de los mismos fue de 42 personas aisladas, 10 positivos confirmados y 5 que esperan el resultado de hisopados. Los asados se realizaron durante la última semana.

Este hecho llevó a que todas ellas tengan que ser aisladas, y al saldo de 20 contagios de COVID-19.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, expresó que “es incomprensible que a esta altura de las circunstacias, y con la cantidad de contagios que tenemos en nuestra ciudad, todavía haya ciudadanos que no tomen consciencia de la complicada situación que estamos atravesando”.

En este sentido, señaló que “como abogado veo correcto que el Intendente tome la decisión de denunciar penalmente a todas las personas que participaron de estos asados. Esto tiene que servir como precedente para que los vecinos y vecinas no imiten la mala decisión que tomaron estas personas”.

Díaz hizo hincapié en que “es importante que tomemos las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Si algún vecino sabe de algún encuentro tiene que denunciarlo porque ésas acciones nos perjudican a todos y todas”

Informó que, en una de las reuniones donde participaron 28 personas, ocho de ellas dieron positivo de COVID-19 y que, además, se han negado a recibir el resultado, con lo cual se “imposibilita llevar un control y que se mantengan aislados en sus casas”.

Asimismo, en otra de las reuniones, dos de catorce también dieron positivo en el hisopado y “también lo han tomado con mucha irresponsabilidad” debido a que “creen que la circulación del virus responde a un discurso del Estado y no a una realidad sanitaria”.

Por último, recordó que violar el ASPO a través de estos asados y reuniones ilegales, implica la comisión de un hecho delictivo ya que está tipificado en el Código Penal.

Fuente: 19640 noticias