RIO GRANDE – EMPLEADOS DENUNCIARON AMENAZAS DESDE EL GREMIO DE PETROLEROS

Uno de los delegados de Huinoil se refirió al acuerdo firmado entre el Gobierno, la empresa Total y el Sindicato de Petroleros. “Se ponen a hacer estas payasadas en vez de pelear por el trabajador”, dijo.

Luego de la firma del acuerdo firmado recientemente entre el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, la empresa Total Austral y el Sindicato del Petróleo y Gas Privado para que la empresa emplee paulatinamente un mayor porcentaje de trabajadores con residencia efectiva en la provincia hasta alcanzar un 75% en junio de 2021 y un 85% en marzo de 2022, trabajadores de la empresa Huinoil manifestaron situaciones graves en la que se encuentran los trabajadores locales.

Al respecto, Hernán Martínez, quien es delegado petrolero en la firma Huinoil, mantuvo contacto con la prensa y se refirió al reciente acuerdo firmado y, entre otras cosas, se manifestó sorprendido por la firma del convenio al señalar que desde el Sindicato nunca se les dio la posibilidad a la gente de Tierra del Fuego “y siempre hizo traer gente de Tucumán, Salta y de localidades como lo son Punta Alta, Bahía Blanco y de otras partes del país que son parientes de ellos y beneficiados por ellos. La gente de Río Grande nunca tuvo la posibilidad de poder entrar a trabajar a los yacimientos. Los de acá siempre trabajaron de manera eventual hasta que, desde el sindicato traían a su gente entre amigos y familiares y los metían a trabajar y dejaban afuera a la gente fueguina”.

El representante de los trabajadores se manifestó indignado porque “ahora salen a decir que quieren el 85% de gente fueguina cuando eran ellos mismos los que se encargaban de traer a la gente de afuera para que trabaje en los yacimientos y nunca le daban la posibilidad a la gente de la isla”.

Más irregularidades

Martínez recalcó que estas acciones las llevaba adelante el sindicato “ya que nadie puede entrar a trabajar a los yacimientos si no es avalado por el sindicato y todos los que entran a trabajar en el rubro petrolero son parientes o amigos de Sosa (José)”.

El delegado explicó que las empresas traen muy poca gente de afuera de la isla “y el mayor porcentaje lo trae el sindicato”.

En tanto reclamó que, “en vez de pedir paritarias para que el trabajador siga ganando bien, se ponen a hacer estas payasadas en vez de pelear por el trabajador”.

Aseguró que de esta manera, “le están haciendo un favor a la empresa ya que en vez de pelear por el afiliado que es el que paga todos los meses, pelean a favor de la empresa porque y no se preocupan por el trabajador fueguino que es el que tiene que estar bien”.

Martínez dijo que “no es el gremio de Petroleros Privados sino que es el gremio de Sosa porque es él el que maneja todo y no le da la posibilidad a la gente de la isla y él decide quién entre y quién no, en definitiva eso no es un gremio sino que es una mafia y no respetan a nadie”.

Entre otras cosas explicó y denunció que desde hace mucho tiempo que, como trabajador, ha solicitado reuniones con los integrantes del gremio “pero nunca nos dieron lugar para plantear nuestros reclamos y muy por el contrario, siempre llevan matones que amenazan a los trabajadores sólo por pensar distinto y por decir las cosas que pensábamos que son contrarias a ellos”.

“En 12 años que soy petroleros, el gremio de Petroleros Privados no logró nada y nunca nos pagaron un premio ni nada y siempre arreglaban con lo que se cerraba desde la federación.

Sabemos que las petroleras tienen record de producción de gas y petróleo y el gremio nunca peleó un premio de nada, y nunca hicieron nada por el afiliado”, y lo argumentó al asegurar que “el gremio le debe tantos favores a la empresa que y han metido a trabajar a tantos parientes y familiares que ahora no pueden reclamar nada”.

Finalmente volvió a denunciar que “en dos años, los delegados de Huinoil no hemos podido lograr nada porque, desde el sindicato inmediatamente nos amenazan”.