Salidas de esparcimiento se apela a la responsabilidad individual

La ministra de Gobierno Adriana Chapperón, se refirió por Radio Nacional Ushuaia al permiso que está vigente a partir de este lunes, para que los vecinospuedan tener una salida recreativa de una hora en inmediaciones a su domicilio. “No hay manera de poder controlar esto, depende exclusivamente de la responsabilidad individual”, advirtió la funcionaria.

“La provincia no está toda en la misma situación epidemiológica, Tolhuinn o tiene casos, Río Grande no tiene casos desde el 14 de abril. La circulación del virus está en Ushuaia, no en Río Grande y en Tolhuin. Pensamos mucho qué hacer en Ushuaia y el punto es que estamos en este equilibrio tan delgado. La comunidad necesita poder tener un espacio para que todos podamos ir cumpliendo responsablemente de lo que necesitamos. Hay un compromiso individual enorme, porque no es posible controlar esto”, apuntó.

“Lo hemos conversado mucho con el Gobierno nacional y piensa lo mismo. Nos queda poco tiempo hasta que empiece la nieve y el hielo y no podemos tener a la gente encerrada tanto tiempo. En esto necesitamos el apoyo de la gente”, agregó.

En este sentido, Chapperón explicó “se ha decidido con un horario corto, entre las 11 y las 15 horas. Si bien todo esto esta conversado con el Gobierno nacional va a estar monitoreado. Semanalmente el ministerio de Salud debe enviar un informe sobre la situación epidemiológica”.

“El objetivo es que podamos caminar por espacios abiertos, con la mascarilla facial, que mantengamos la distancia social. La idea no es salir al playón del barrio a jugar a la pelota, no llevemos a los niños a las plazas. Si todos hacemos esto y lo hacemos responsablemente vamos a estar bien”, sostuvo.

Sobre esto, la ministra remarcó “no tenemos ninguna manera de poder controlar esto. Depende exclusivamente de una responsabilidad individual”.

