“Se dio todo el abanico de Violencia de Género con sometimiento social, económico, físico y sexual” dijo el juez que procesó a ex marido golpeador

Se trata del caso de un sujeto detenido el pasado 19 de abril en un violento episodio sucedido en la margen sur, y que fue procesado por el juez Daniel Cesari Hernández, quien asimismo le dictó la prisión preventiva.

Se trata del caso por el cual la semana pasada fue procesado con prisión preventiva, David Iván Guari, a quien el juez de turno, el Dr. Daniel Cesari Hernández proceso por “lesiones leves calificadas por violencia de género, en concurso real con amenazas con un cuchillo” en relación a su ex pareja y “lesiones culposas” en relación a los niños porque se demostró “no había intencionalidad en esos golpes”, detalló.

“Fue un hecho muy dramático”, dijo el juez quien consideró que “dimos protección a la víctima por eso dictamos la prisión preventiva y lo trasladamos a la Unidad de Detención porque consideramos están dadas todas las medidas sanitarias garantizadas”, consideró respecto a mantenerlo preso.

Sobre el hecho lo caracterizó como un claro ejemplo de Violencia de Género, “había una relación de pareja pero hacía un tiempo se habían separado, pero por una cuestión de necesidad económica este hombre retornaba y mantenía contacto con la mujer”.

“El agravante de la condición de pareja no requiere necesariamente que estén conviviendo, la Violencia de Género no es solamente el acto violento, tiene muchas aristas puede existir sin agresión física. En el caso de esta señora se da todo el abanico de la violencia, con sometimiento social no la dejaba tener amigos, sometimiento económico, físico, sexual, todos los parámetros con un sostenimiento en el tiempo”, detalló.

“Por eso estos casos se los ha tratado con todo el rigor que la ley nos permite aplicar a los jueces”, finalizó diciendo el magistrado.