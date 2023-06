Pablo y Verónica, padres de Kevin, se presentaron este mediodía ante el juez que entiende en la causa, patrocinados por el abogado Francisco Giménez, en la denuncia a tres profesionales médicos que lo asistieron desde el 19 de mayo, hasta que fallecía 4 días después con diagnósticos erróneos.

La madre de Kevin declaró este mediodía, asistida por el abogado querellante el Dr. Francisco Giménez, quien relató lo denunciado;

Por su parte los padres del pequeño no quisieron brindar declaraciones, solo la madre expresó respecto a que espera, “solo quiero que los saquen de ahí que no haya otro Kevin yo llevé a mi hijo para que me lo curaran no para que me lo entreguen muerto”, apuntó la madre hacia los médicos, entre lágrimas, a poco de declarar ante el juez Raúl Sahade.