Se puede circular por la Ruta 3 pero para ir a pescar

El secretario de Protección Civil de Tierra del Fuego, Daniel Facio, confirmó que está permitido la circulación por la Ruta Nacional N° 3 para efectuar pesca de mar recreativa, aunque aclaró que previo a realizar la salida, se debe tramitar un permiso ante las autoridades provinciales.

Facio explicó que en la resolución “hay actividades exceptuadas con salvoconductos por lo que hay que hacer la solicitud del permiso correspondiente, el día anterior a la salida, en el estamento correspondiente. En este caso quien está a cargo de los movimientos en la ruta y los controles es la policía, por lo tanto hay que hacerlo en la Secretaría de Enlace Inter fuerza que está a cargo del secretario José Díaz”.

“Se solicita la autorización correspondiente con la declaración de las personas que se van a dirigir a realizar la actividad de pesca recreativa en el mar”, explicó Facio, advirtiendo que el permiso queda “solamente restringido a esa actividad”.

El artículo 3 de la Resolución 833 del Ministerio de Salud, dispuso a partir del 27 de mayo en toda la provincia “el inicio de la actividad de pesca recreativa en mar con las restricciones generales y de veda vigente por la autoridad administrativa local, pudiendo para ello, trasladarse fuera de la ciudad de residencia utilizando como límite la siguiente localidad, debiendo mantener la distancia social obligatoria con otras personas que se encuentren realizando la misma actividad y en caso de trasladarse más de una persona en el vehículo, deberán utilizar tapabocas y alcohol para la higienización de elementos de contacto”.

Facio aclaró que no está habilitado el tránsito en la Ruta Nacional N° 3 para ir a pasear porque es una declaración jurada la que se presenta para solicitar el permiso. “La persona informa a la autoridad a donde va a ir a realizar la actividad de pesca recreativa previamente. Si hay personas que se van a Tolhuin (donde no hay mar), por ejemplo, cuando la detenga el control el personal policial le van a decir que no tiene por qué estar ahí cuando pidió permiso para ir a pescar a Punta María, obviamente se va a sancionar”.

